Манчестер Юнайтед - Копенгаген

24.10.2023, Вторник, 22:00 мск Лига чемпионов, 3 тур Манчестер Юнайтед - Копенгаген
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Матч начнется в 22:00 мск
Лига Европы (2019/2020)
1/4 финала
10 августа, понедельник 22:00 Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген
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