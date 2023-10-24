Интер - Зальцбург

24.10.2023, Вторник, 19:45 мск Лига чемпионов, 3 тур Интер - Зальцбург
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Матч начнется в 19:45 мск
Товарищеские матчи 2022

7 декабря, среда 20:00 Интер 4:0 Зальцбург
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