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Ньюкасл - ПСЖ

04.10.2023, Среда, 22:00 мск Лига чемпионов, 2 тур Ньюкасл - ПСЖ
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Матч начнется в 22:00 мск
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