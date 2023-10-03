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Интер - Бенфика

03.10.2023, Вторник, 22:00 мск Лига чемпионов, 2 тур Интер - Бенфика
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Матч начнется в 22:00 мск
Лига чемпионов (2022/2023)
1/4 финала
ответный матч		 19 апреля, среда 22:00 Интер 3:3 Бенфика
Лига чемпионов (2022/2023)
1/4 финала
первый матч		 11 апреля, вторник 22:00 Бенфика 0:2 Интер
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