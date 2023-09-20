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Реал Сосьедад - Интер

20.09.2023, Среда, 22:00 мск Лига чемпионов, 1 тур Реал Сосьедад - Интер
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Матч начнется в 22:00 мск
П1
3.15
Х
3.4
П2
2.25
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