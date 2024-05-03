Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анжер - По
Анжер - По: обзор матча 03 мая 2024
Анжер
03.05.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 36 тур
2 : 1
Завершен
По
12'
Х. Абделли
52'
Ф. Анен
56'
J. Ruiz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - По
90'
+5
Желтая карточка
M. Jeannin
Замена
Я. Белхдим
️️️️
З. Халед
88'
Замена
И. Ньян
️️️️
Л. Диони
88'
82'
Желтая карточка
J. Gaspar
Желтая карточка
Д. Калумба
78'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
Ф. Эль-Мелали
76'
Замена
Э. Леполь
️️️️
П. Капелле
76'
63'
Желтая карточка
J. Ruiz
60'
Желтая карточка
Ж. Обьянг
56'
ГОЛ! 2:1!
J. Ruiz
Пас отдал
И. Мохамед
55'
Замена
S. Beusnard
️️️️
Л. Мутон
ГОЛ! 2:0!
Ф. Анен
52'
36'
Замена
H. Saivet
️️️️
У. Нгом
ГОЛ! 1:0!
Х. Абделли
Пас отдал
З. Халед
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
8
Химад Абделли
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
По
21
Бингуру Камара
ВР
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
5
Jean Ruiz
(К)
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
6
Луи Мутон
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
37
Ияд Мохамед
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
По
5
Ное Соу
ЦЗ
21
Steeve Beusnard
ЦП
33
Thomas Colleaux
ЦП
10
Henri Saivet
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
4-1-1-2-2
75
Фофана
21
Лефор
22
Хунтонджи
29
Анен
7
Валери
22
Халед
15
Капелле
8
Абделли
30
Калумба
99
Диони
28
Эль-Мелали
4-3-3
21
Камара
20
5
4
Обьянг
12
6
Мутон
79
Нгом
37
Мохамед
7
14
Беграуи
9
Силла
28
Эль-Мелали
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
28
Эль-Мелали
22
Халед
14
Белхдим
14
Белхдим
22
Халед
99
Диони
7
Ньян
7
Ньян
99
Диони
15
Капелле
22
Леполь
22
Леполь
15
Капелле
6
Мутон
21
21
6
Мутон
79
Нгом
10
10
79
Нгом
Остались в запасе
Анжер
По
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
5
Ное Соу
ЦЗ
33
Thomas Colleaux
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
5
Ное Соу
ЦЗ
33
Thomas Colleaux
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Анжер - По
1
4
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
6
Нарушения
10
10
Количество передач
396
490
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ваттеллье
Стадион:
Стад Раймон Копа
Новости команд
Все
Анжер
По
Лига 1: шансы «Анжера» и «Ланса» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:29
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1: шансы «Анжера» и «Ланса» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:29
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
6
Кубок Франции. «ПСЖ» благодаря голу Паредеса прошел «По», «Лилль» вылетел от непрофессионального клуба
2020.01.29 22:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+