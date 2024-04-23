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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - По
Труа - По: обзор матча 23 апреля 2024
Труа
23.04.2024, вторник, 21:45
Франция. Лига 2, 34 тур
2 : 2
Завершен
По
72'
К. Донг
78'
М. Диоп
18'
Ш. Боли
90'
M. Bassouamina
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - По
90'
ГОЛ! 2:2!
M. Bassouamina
Пас отдал
М. Шахири
Замена
J. Assoumou
️️️️
К. Донг
88'
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
С. Элисор
88'
82'
Замена
S. Beusnard
️️️️
С. Д'Алмейда
ГОЛ! 2:1!
М. Диоп
Пас отдал
М. Бангре
78'
77'
Замена
М. Шахири
️️️️
М. Силла
ГОЛ! 1:1!
К. Донг
Пас отдал
М. Бангре
72'
Замена
М. Бангре
️️️️
И. Бура
67'
Замена
Р. Рипар
️️️️
Л. Илич
67'
Замена
А. Конте
️️️️
Р. Саид
67'
66'
Замена
M. Bassouamina
️️️️
K. Boutaïb
66'
Замена
Ж. Обьянг
️️️️
У. Нгом
66'
Замена
Я. Беграуи
️️️️
Ш. Боли
Желтая карточка
Х. Шавалерен
45'
+3
Желтая карточка
Т. Зукру
20'
18'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Боли
Желтая карточка
А. Ндиайе
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
(К)
ОП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
21
Лука Илич
АП
8
Мухамед Диоп
АП
7
Кильян Донг
АП
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
По
21
Бингуру Камара
ВР
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
33
Thomas Colleaux
ЦП
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Труа
5
Абду Конте
ЛЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
По
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
21
Steeve Beusnard
ЦП
37
Ияд Мохамед
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
2-1-1-3-3
80
Алемдар
14
Бура
4
Зукру
7
Шавалерен
19
Тарат
21
Илич
7
Донг
8
Диоп
22
Элисор
19
Саид
3
Ндиайе
2-5-3
21
Камара
20
5
33
79
Нгом
70
Боли
4
10
6
Д'Алмейда
10
9
Силла
19
Саид
5
Конте
5
Конте
19
Саид
22
Элисор
10
М'Чангама
10
М'Чангама
22
Элисор
14
Бура
11
Бангре
11
Бангре
14
Бура
21
Илич
20
Рипар
20
Рипар
21
Илич
7
Донг
15
15
7
Донг
79
Нгом
4
Обьянг
4
Обьянг
79
Нгом
6
Д'Алмейда
21
21
6
Д'Алмейда
9
Силла
11
Шахири
11
Шахири
9
Силла
10
12
12
10
70
Боли
14
Беграуи
14
Беграуи
70
Боли
Остались в запасе
Труа
По
1
Zacharie Boucher
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
37
Ияд Мохамед
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
1
Zacharie Boucher
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Остались в запасе
37
Ияд Мохамед
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Труа - По
3
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
13
Офсайды
2
1
Количество передач
566
401
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Guillaume Paradis, France
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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