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Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Лаваль
По - Лаваль: обзор матча 20 апреля 2024
По
20.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 33 тур
3 : 0
Завершен
Лаваль
3'
М. Силла
32'
М. Силла
65'
S. Beusnard
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Лаваль
Замена
Ш. Боли
️️️️
Ж. Обьянг
86'
Замена
М. Шахири
️️️️
K. Boutaïb
82'
Замена
У. Нгом
️️️️
S. Beusnard
82'
75'
Замена
Ж. Тель
️️️️
П. Пажи
Желтая карточка
K. Boutaïb
74'
Замена
M. Bassouamina
️️️️
Я. Беграуи
69'
Замена
С. Д'Алмейда
️️️️
И. Мохамед
69'
68'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
M. Tchokounté
68'
Замена
T. Vargas
️️️️
A. Gonçalves
68'
Замена
А. Бобишон
️️️️
S. Sanna
ГОЛ! 3:0!
S. Beusnard
65'
46'
Замена
M. Baudry
️️️️
П. Диав
35'
Желтая карточка
M. Tchokounté
ГОЛ! 2:0!
М. Силла
Пас отдал
И. Мохамед
32'
27'
Желтая карточка
П. Диав
ГОЛ! 1:0!
М. Силла
Пас отдал
И. Мохамед
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
ВР
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
21
Steeve Beusnard
ЦП
37
Ияд Мохамед
ЦП
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
75
Амин Черни
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
23
Yasser Balde
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
7
Пабло Пажи
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
По
11
Мехди Шахири
ЛВ
4
Xavier Kouassi
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
Лаваль
40
Theo Chatelain
ВР
7
Thibault Vargas
ЦЗ
3
Marvin Baudry
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
9
Жордан Тель
ЦФ
4
Jimmy Roye
ЦФ
4-3-3
21
Камара
12
20
4
Обьянг
5
21
37
Мохамед
10
14
Беграуи
10
9
Силла
3-1-5
30
Самасса
75
Черни
23
Диав
23
8
18
39
17
6
3
Лабе Ласкари
21
79
Нгом
79
Нгом
21
4
Обьянг
70
Боли
70
Боли
4
Обьянг
10
11
Шахири
11
Шахири
10
37
Мохамед
6
Д'Алмейда
6
Д'Алмейда
37
Мохамед
14
Беграуи
12
12
14
Беграуи
39
7
7
39
23
Диав
3
3
23
Диав
6
14
Бобишон
14
Бобишон
6
18
28
Кадиль
28
Кадиль
18
7
Пажи
9
Тель
9
Тель
7
Пажи
Остались в запасе
По
Лаваль
4
Xavier Kouassi
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
40
Theo Chatelain
ВР
4
Jimmy Roye
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
4
Xavier Kouassi
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Остались в запасе
40
Theo Chatelain
ВР
4
Jimmy Roye
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча По - Лаваль
1
2
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
12
17
Офсайды
5
0
Количество передач
528
474
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Azzedine Souifi, France
Стадион:
Nouste Camp, Bizanos
Новости команд
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2020.01.29 22:30
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2016.10.25 21:37
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6
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2020.01.29 22:30
1
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