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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - Париж
Лаваль - Париж: обзор матча 23 января 2024
Лаваль
23.01.2024, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 21 тур
1 : 1
Завершен
Париж
6'
П. Пажи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - Париж
Замена
M. Baudry
️️️️
S. Sanna
90'
+3
Желтая карточка
J. Adeoti
90'
89'
Желтая карточка
М. Мбоу
Замена
A. Gonçalves
️️️️
M. Tchokounté
86'
Желтая карточка
S. Sanna
75'
Желтая карточка
М. Самасса
73'
Замена
J. Adeoti
️️️️
Y. Balde
65'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
Р. Лабе Ласкари
65'
58'
Замена
Л. Дусе
️️️️
А. Камара
47'
Желтая карточка
А. Камара
Замена
T. Thomas
️️️️
П. Пажи
46'
Красная карточка
J. Roye
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
П. Пажи
Пас отдал
Р. Лабе Ласкари
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
33
Dimitri Colau
ЦП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
22
Jules Gaudin
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Alimani Gory
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Titouan Thomas
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
Париж
1
Реми Риу
ВР
4
Sadio Dembélé
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
24
Йоан Демонси
ЦП
37
Florian Pannafit
ЦП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
3-2-5
30
Самасса
7
23
Диав
23
75
Черни
23
6
7
Пажи
18
3
Лабе Ласкари
4
3-4-1-2
16
15
Колоджейчак
5
Мбоу
13
Дабила
14
17
Камара
22
33
10
Кеббаль
80
Диаби-Фадига
11
6
3
3
6
7
Пажи
8
8
7
Пажи
3
Лабе Ласкари
28
Кадиль
28
Кадиль
3
Лабе Ласкари
18
39
39
18
23
17
17
23
17
Камара
44
Дусе
44
Дусе
17
Камара
Остались в запасе
Лаваль
Париж
1
Maxime Hautbois
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
Главный тренер
Оливье Фраполли
1
Реми Риу
ВР
4
Sadio Dembélé
ЦЗ
24
Йоан Демонси
ЦП
37
Florian Pannafit
ЦП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
4
Sadio Dembélé
ЦЗ
24
Йоан Демонси
ЦП
37
Florian Pannafit
ЦП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Лаваль - Париж
3
1
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
14
Офсайды
2
1
Количество передач
319
598
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Stade Francis-Le Basser, Laval
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