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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анжер - Кевийи
Анжер - Кевийи: обзор матча 23 января 2024
Анжер
23.01.2024, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 21 тур
3 : 2
Завершен
Кевийи
25'
Х. Абделли (П)
41'
Ф. Эль-Мелали
90+3'
Ф. Эль-Мелали
19'
Н. Кадиу
67'
М. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Кевийи
Желтая карточка
Ф. Эль-Мелали
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Ф. Эль-Мелали
Пас отдал
З. Халед
90'
+3
Замена
С. Шериф
️️️️
П. Капелле
89'
81'
Замена
A. Do Marcolino
️️️️
М. Камара
81'
Замена
R. Legendre
️️️️
С. Сумано
76'
Желтая карточка
T. Cissokho
Замена
Ж. Лефор
️️️️
Ф. Анен
73'
Замена
И. Ньян
️️️️
Л. Диони
73'
Замена
З. Халед
️️️️
Ж. Лопи
73'
72'
Замена
Й. Рош
️️️️
Н. Кадиу
67'
ГОЛ! 2:2!
М. Камара
Пас отдал
К. Кулибали
61'
Замена
К. Кулибали
️️️️
П. Яд
46'
Замена
Т. Пьонье-Бертран
️️️️
А. Сиссоко
ГОЛ! 2:1!
Ф. Эль-Мелали
Пас отдал
Л. Рао-Лисоа
41'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Абделли
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кадиу
Пас отдал
М. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
8
Химад Абделли
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
8
Antoine Batisse
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
14
Garland Gbelle
(К)
ЦП
99
Самбу Сумано
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
Анжер
16
Eliot Pasture
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
14
Сидики Шериф
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Кевийи
16
Кейн Боннви
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
69
Йохан Рош
ЦФ
35
Robin Legendre
ЦФ
21
Pape Ousmane Sakho
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-3-1-2
16
Зинга
27
Рао-Лисоа
29
Анен
22
Хунтонджи
25
Бамба
15
Капелле
8
Лопи
8
Ферхат
8
Абделли
99
Диони
28
Эль-Мелали
3-3-1-3
1
Лерой
58
Сиссоко
3
8
35
8
Кадиу
14
37
Яд
7
11
Камара
99
Сумано
29
Анен
21
Лефор
21
Лефор
29
Анен
8
Лопи
22
Халед
22
Халед
8
Лопи
15
Капелле
14
Шериф
14
Шериф
15
Капелле
99
Диони
7
Ньян
7
Ньян
99
Диони
58
Сиссоко
34
Пьонье-Бертран
34
Пьонье-Бертран
58
Сиссоко
8
Кадиу
69
Рош
69
Рош
8
Кадиу
99
Сумано
35
35
99
Сумано
11
Камара
41
41
11
Камара
37
Яд
17
Кулибали
17
Кулибали
37
Яд
Остались в запасе
Анжер
Кевийи
16
Eliot Pasture
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
16
Кейн Боннви
ВР
21
Pape Ousmane Sakho
ЦФ
Остались в запасе
16
Eliot Pasture
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
21
Pape Ousmane Sakho
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Анжер - Кевийи
1
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
5
17
Офсайды
6
0
Количество передач
530
394
Сейвы
3
0
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Стад Раймон Копа
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