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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Анси
Париж - Анси: обзор матча 13 января 2024
Париж
13.01.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 20 тур
2 : 1
Завершен
Анси
51'
A. Gory
76'
A. Gory
80'
С. Нтамак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Анси
Замена
F. Pannafit
️️️️
A. Jabbari
90'
+4
84'
Красная карточка
М. Диас
80'
ГОЛ! 2:1!
С. Нтамак
Пас отдал
Н. Кандиль
79'
Замена
A. Larose
️️️️
А. Каши
ГОЛ! 2:0!
A. Gory
76'
72'
Замена
Y. Barry
️️️️
H. Soukouna
Замена
А. Камара
️️️️
Л. Дусе
72'
67'
Желтая карточка
H. Soukouna
Желтая карточка
J. Gaudin
64'
58'
Замена
К. Тестуд
️️️️
М. Аделин
58'
Замена
С. Нтамак
️️️️
J. Kodjia
ГОЛ! 1:0!
A. Gory
51'
48'
Желтая карточка
М. Диас
24'
Желтая карточка
М. Аделин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
22
Jules Gaudin
ЦП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
21
Мохамед Туре
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
6
Francois Lajugie
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
24
Jonathan Kodjia
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Париж
1
Реми Риу
ВР
44
Coleen Louis
ЦЗ
33
Dimitri Colau
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
37
Florian Pannafit
ЦП
Анси
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
20
Yacouba Barry
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
3-1-2-1-4
16
13
Дабила
25
5
Мбоу
44
Дусе
22
14
10
Кеббаль
21
Туре
99
9
Лукембила
11
4-1-2-3
1
Эскале
4
Диас
18
Жан
2
6
5
Каши
5
Аделин
17
Пажо
22
68
24
44
Дусе
17
Камара
17
Камара
44
Дусе
99
37
37
99
2
20
20
2
5
Аделин
12
Тестуд
12
Тестуд
5
Аделин
24
19
Нтамак
19
Нтамак
24
5
Каши
28
28
5
Каши
Остались в запасе
Париж
Анси
1
Реми Риу
ВР
44
Coleen Louis
ЦЗ
33
Dimitri Colau
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
70
Нордин Кандиль
АП
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
44
Coleen Louis
ЦЗ
33
Dimitri Colau
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
70
Нордин Кандиль
АП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Париж - Анси
1
1
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
18
Количество передач
621
297
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Матье Вернис
Стадион:
Stade Sebastien Charlety, Paris
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