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Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Труа
По - Труа: обзор матча 19 декабря 2023
По
19.12.2023, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 19 тур
1 : 1
Завершен
Труа
88'
М. Силла
56'
Р. Саид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Труа
89'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
ГОЛ! 1:1!
М. Силла
Пас отдал
M. Bassouamina
88'
80'
Замена
Д. Мазу-Сако
️️️️
Ю. М'Чангама
76'
Замена
Ж. Олайтан
️️️️
Л. Илич
Замена
K. Ange Ahoussou
️️️️
J. Ruiz
70'
Замена
К. Бото
️️️️
Ж. Обьянг
70'
Замена
T. Costa
️️️️
Л. Мутон
70'
68'
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
К. Донг
68'
Замена
A. Lefebvre
️️️️
М. Диоп
Желтая карточка
Л. Мутон
61'
Замена
L. Pirringuel
️️️️
С. Д'Алмейда
60'
56'
ГОЛ! 0:1!
Р. Саид
Пас отдал
И. Бура
Желтая карточка
С. Д'Алмейда
47'
44'
Желтая карточка
К. Донг
Желтая карточка
A. Batisse
31'
19'
Желтая карточка
И. Бура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
ВР
7
Теренс Куду
ЦЗ
8
Antoine Batisse
(К)
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
10
Henri Saivet
ЦП
6
Луи Мутон
ЦП
7
Мусса Силла
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
5
Абду Конте
ЛЗ
7
Хавьер Шавалерен
(К)
ОП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
21
Лука Илич
АП
8
Мухамед Диоп
АП
7
Кильян Донг
АП
19
Рафики Саид
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
По
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
85
Tino Costa
ЦП
20
Lenny Pirringuel
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Труа
1
Corentin Michel
ВР
36
Rudy Kohon
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
4-2-4
21
Камара
7
Куду
5
4
Обьянг
8
10
6
Мутон
7
Силла
10
6
Д'Алмейда
12
2-1-2-3-2
80
Алемдар
14
Бура
5
Конте
7
Шавалерен
19
Тарат
42
8
Диоп
7
Донг
21
Илич
3
Ндиайе
19
Саид
4
Обьянг
97
Бото
97
Бото
4
Обьянг
5
20
20
5
6
Мутон
85
85
6
Мутон
6
Д'Алмейда
20
20
6
Д'Алмейда
М'Чангама
49
Мазу-Сако
49
Мазу-Сако
М'Чангама
7
Донг
10
М'Чангама
10
М'Чангама
7
Донг
8
Диоп
11
11
8
Диоп
21
Илич
15
Олайтан
15
Олайтан
21
Илич
Остались в запасе
По
Труа
19
Усман Канте
ЦЗ
79
Умар Нгом
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
1
Corentin Michel
ВР
36
Rudy Kohon
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
19
Усман Канте
ЦЗ
79
Умар Нгом
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Остались в запасе
1
Corentin Michel
ВР
36
Rudy Kohon
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
Главный тренер
Николя Усаи
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча По - Труа
3
3
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
6
Офсайды
1
1
Количество передач
291
220
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Azzedine Souifi, France
Стадион:
Nouste Camp, Bizanos
Новости команд
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