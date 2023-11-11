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Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Анжер
По - Анжер: обзор матча 11 ноября 2023
По
11.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 14 тур
4 : 4
Завершен
Анжер
2'
M. Bassouamina
30'
K. Boutaïb
62'
М. Силла
90+5'
K. Boutaïb
20'
Л. Диони
47'
Ж. Лопи
58'
Х. Абделли (П)
88'
Ж. Бахоя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Анжер
ГОЛ! 4:4!
K. Boutaïb
90'
+5
88'
ГОЛ! 3:4!
Ж. Бахоя
Замена
К. Бото
️️️️
Ж. Обьянг
88'
85'
Замена
А. Эну
️️️️
Л. Диони
85'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
З. Ферхат
Замена
Ш. Боли
️️️️
H. Saivet
82'
Замена
М. Шахири
️️️️
M. Bassouamina
81'
76'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
Ф. Эль-Мелали
76'
Замена
Ф. Анен
️️️️
Ж. Лефор
71'
Замена
И. Ньян
️️️️
Ж. Лопи
Замена
У. Нгом
️️️️
С. Д'Алмейда
70'
Замена
Л. Мутон
️️️️
S. Beusnard
70'
Желтая карточка
S. Beusnard
69'
ГОЛ! 3:3!
М. Силла
Пас отдал
M. Bassouamina
62'
58'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Х. Абделли
Желтая карточка
J. Ruiz
52'
47'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Лопи
ГОЛ! 2:1!
K. Boutaïb
30'
20'
ГОЛ! 1:1!
Л. Диони
Пас отдал
Х. Абделли
Желтая карточка
Т. Куду
13'
ГОЛ! 1:0!
M. Bassouamina
Пас отдал
H. Saivet
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
ВР
7
Теренс Куду
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
8
Химад Абделли
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
99
Луи Диони
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
По
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
79
Умар Нгом
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
6
Луи Мутон
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
23
Жан Бахоя
АП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
3-3-4
21
Камара
7
Куду
5
4
Обьянг
10
4
21
12
10
7
Силла
6
Д'Алмейда
4-3-1-2
75
Фофана
7
Валери
25
Бамба
22
Хунтонджи
21
Лефор
8
Ферхат
8
Лопи
15
Капелле
8
Абделли
28
Эль-Мелали
99
Диони
4
Обьянг
97
Бото
97
Бото
4
Обьянг
6
Д'Алмейда
79
Нгом
79
Нгом
6
Д'Алмейда
10
70
Боли
70
Боли
10
21
6
Мутон
6
Мутон
21
12
11
Шахири
11
Шахири
12
21
Лефор
29
Анен
29
Анен
21
Лефор
8
Ферхат
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
8
Ферхат
28
Эль-Мелали
23
Бахоя
23
Бахоя
28
Эль-Мелали
8
Лопи
7
Ньян
7
Ньян
8
Лопи
99
Диони
23
Эну
23
Эну
99
Диони
Остались в запасе
По
Анжер
19
Усман Канте
ЦЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
19
Усман Канте
ЦЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
Главный тренер
Николя Усаи
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча По - Анжер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Mickael Leleu, France
Стадион:
Nouste Camp, Bizanos
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