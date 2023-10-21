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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Конкарно
Труа - Конкарно: обзор матча 21 октября 2023
Труа
21.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 11 тур
0 : 0
Завершен
Конкарно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Конкарно
Желтая карточка
Д. Алемдар
90'
84'
Замена
I. Matondo
️️️️
Н. Шадли
Желтая карточка
Ж. Олайтан
83'
Замена
М. Диоп
️️️️
Л. Илич
82'
Замена
А. Брус
️️️️
Ю. М'Чангама
82'
69'
Замена
Г. Барес
️️️️
A. Philiponeau
69'
Замена
Б. Муазан
️️️️
A. Urie
68'
Замена
Y. Merdji
️️️️
Н. Ндомбаси
63'
Желтая карточка
Ж. Фоссюрье
Замена
Ж. Олайтан
️️️️
Р. Саид
57'
Пенальти не реализован!
Ю. М'Чангама
36'
35'
Желтая карточка
M. Etuin
Красная карточка
М. Жан Тарат
15'
Замена
М. Жан Тарат
️️️️
Т. Бальде
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
21
Лука Илич
АП
7
Кильян Донг
АП
19
Рафики Саид
ЦФ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Конкарно
4
Guillaume Jannez
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
17
Maxime Etuin
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
30
Esteban Salles
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
Труа
16
Николя Леметр
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
2
Alec Georgen
ЦЗ
28
Issouf Paro
ЦЗ
10
Баптист Муазан
АП
15
Габриэль Барес
ЦФ
10
Yanis Merdji
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
3-2-2-3
80
Алемдар
14
Бура
4
Зукру
19
Бальде
10
М'Чангама
42
7
Донг
21
Илич
3
Ндиайе
15
19
Саид
4-3-1-3
33
Фоссюрье
3
3
4
26
17
7
77
Шадли
14
Ба
11
Ндомбаси
30
10
М'Чангама
5
Брус
5
Брус
10
М'Чангама
19
Бальде
19
Тарат
19
Тарат
19
Бальде
21
Илич
8
Диоп
8
Диоп
21
Илич
19
Саид
15
Олайтан
15
Олайтан
19
Саид
7
10
Муазан
10
Муазан
7
26
15
Барес
15
Барес
26
11
Ндомбаси
10
10
11
Ндомбаси
77
Шадли
45
45
77
Шадли
Остались в запасе
Труа
Конкарно
16
Николя Леметр
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
1
Maxime Pattier
ВР
2
Alec Georgen
ЦЗ
28
Issouf Paro
ЦЗ
Остались в запасе
16
Николя Леметр
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
2
Alec Georgen
ЦЗ
28
Issouf Paro
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Труа - Конкарно
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
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