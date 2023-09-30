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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анжер - Конкарно
Анжер - Конкарно: обзор матча 30 сентября 2023
Анжер
30.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 9 тур
2 : 0
Завершен
Конкарно
77'
Л. Диони
90+6'
Ф. Эль-Мелали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Конкарно
ГОЛ! 2:0!
Ф. Эль-Мелали
Пас отдал
Л. Диони
90'
+6
84'
Замена
I. Matondo
️️️️
Y. Merdji
ГОЛ! 1:0!
Л. Диони
Пас отдал
Ж. Лефор
77'
75'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
A. Wahib
75'
Замена
Н. Шадли
️️️️
A. Urie
74'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
Б. Муазан
Замена
З. Халед
️️️️
П. Капелле
73'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
И. Ньян
73'
70'
Замена
T. Sinquin
️️️️
M. Etuin
42'
Желтая карточка
Б. Муазан
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
З. Ферхат
39'
Желтая карточка
И. Ньян
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
8
Химад Абделли
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Конкарно
4
Guillaume Jannez
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
17
Maxime Etuin
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
30
Esteban Salles
ЦФ
10
Yanis Merdji
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
23
Жан Бахоя
АП
23
Адриен Эну
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
2
Thibault Sinquin
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
4-3-1-2
75
Фофана
21
Лефор
7
Валери
22
Хунтонджи
25
Бамба
15
Капелле
8
Лопи
8
Ферхат
8
Абделли
99
Диони
7
Ньян
4-2-1-4
3
3
2
4
17
7
10
Муазан
15
Барес
14
Ба
10
30
15
Капелле
22
Халед
22
Халед
15
Капелле
7
Ньян
23
Бахоя
23
Бахоя
7
Ньян
8
Ферхат
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
8
Ферхат
3
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
3
17
2
2
17
7
77
Шадли
77
Шадли
7
10
Муазан
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
10
Муазан
10
45
45
10
Остались в запасе
Анжер
Конкарно
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Анжер - Конкарно
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
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