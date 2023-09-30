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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анси - Париж
Анси - Париж: обзор матча 30 сентября 2023
Анси
30.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 9 тур
2 : 2
Завершен
Париж
18'
В. Пажо
46'
С. Нтамак
62'
A. Gory
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анси - Париж
Желтая карточка
В. Пажо
90'
+2
Замена
Z. Bengueddoudj
️️️️
A. Larose
90'
Замена
С. Шамаль
️️️️
Н. Кандиль
90'
Желтая карточка
Y. Barry
86'
82'
Замена
J. Lopez
️️️️
И. Кеббаль
82'
Замена
Y. Koré
️️️️
Т. Колоджейчак
81'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
П. Амель
Замена
К. Тестуд
️️️️
С. Нтамак
78'
71'
Замена
Й. Демонси
️️️️
Л. Дусе
Замена
М. Диас
️️️️
М. Аделин
70'
Желтая карточка
A. Larose
64'
62'
ГОЛ! 2:1!
A. Gory
Пас отдал
J. Gaudin
ГОЛ! 2:0!
С. Нтамак
46'
Желтая карточка
К. Муанга
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
С. Алакуш
ГОЛ! 1:0!
В. Пажо
Пас отдал
A. Larose
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
14
Кевин Муанга
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
6
Francois Lajugie
ЦЗ
5
Ахмед Каши
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
20
Yacouba Barry
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
28
Antoine Larose
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
22
Jules Gaudin
ЦП
14
Cyril Mandouki
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Анси
16
Томас Калленс
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
14
Стив Шамаль
ЛВ
10
Zakaria Bengueddoudj
ЦФ
Париж
44
Иван Филипович
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
24
Йоан Демонси
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
21
Мохамед Туре
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Эскале
14
Муанга
18
Жан
6
5
Каши
5
Аделин
20
17
Пажо
70
Кандиль
19
Нтамак
28
3-1-2-1-3
16
22
Алакуш
5
Мбоу
15
Колоджейчак
44
Дусе
22
14
10
Кеббаль
11
9
Лукембила
29
Амель
5
Аделин
4
Диас
4
Диас
5
Аделин
19
Нтамак
12
Тестуд
12
Тестуд
19
Нтамак
70
Кандиль
14
Шамаль
14
Шамаль
70
Кандиль
28
10
10
28
15
Колоджейчак
25
25
15
Колоджейчак
44
Дусе
24
Демонси
24
Демонси
44
Дусе
29
Амель
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
29
Амель
10
Кеббаль
20
20
10
Кеббаль
Остались в запасе
Анси
Париж
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
44
Иван Филипович
ВР
17
Адама Камара
ЦП
21
Мохамед Туре
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
17
Адама Камара
ЦП
21
Мохамед Туре
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Анси - Париж
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
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