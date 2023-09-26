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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кевийи - Анжер
Кевийи - Анжер: обзор матча 26 сентября 2023
Кевийи
26.09.2023, вторник, 21:45
Франция. Лига 2, 8 тур
0 : 1
Завершен
Анжер
38'
Л. Диони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кевийи - Анжер
Желтая карточка
К. Кулибали
90'
+6
90'
+4
Замена
А. Эну
️️️️
Х. Абделли
Замена
A. Bonnet
️️️️
П. Яд
84'
Замена
А. Сиссоко
️️️️
L. Delaurier-Chaubet
84'
Вторая желтая
N. Cisse
80'
Замена
М. Камара
️️️️
R. Legendre
76'
Замена
Н. Кадиу
️️️️
G. Gbelle
76'
72'
Замена
З. Халед
️️️️
Л. Диони
72'
Замена
Ф. Анен
️️️️
Ж. Лефор
71'
Желтая карточка
П. Капелле
68'
Желтая карточка
Ж. Лопи
65'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
З. Ферхат
65'
Замена
И. Ньян
️️️️
Ф. Эль-Мелали
Замена
К. Кулибали
️️️️
С. Сумано
64'
Желтая карточка
N. Cisse
62'
47'
Желтая карточка
Я. Валери
38'
ГОЛ! 0:1!
Л. Диони
Пас отдал
Ф. Эль-Мелали
35'
Желтая карточка
Ж. Лефор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
14
Garland Gbelle
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
99
Самбу Сумано
ЦФ
35
Robin Legendre
ЦФ
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
8
Химад Абделли
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Кевийи
20
Arsène Courel
ВР
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
8
Ноа Кадиу
ЦП
10
Alexandre Bonnet
ЦП
11
Мамаду Камара
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
4-2-1-3
1
Лерой
2
Лорик
15
Фортеш
15
3
14
35
37
Яд
44
Пьерре
35
99
Сумано
4-3-1-2
75
Фофана
25
Бамба
7
Валери
22
Хунтонджи
21
Лефор
8
Ферхат
8
Лопи
15
Капелле
8
Абделли
99
Диони
28
Эль-Мелали
35
58
Сиссоко
58
Сиссоко
35
14
8
Кадиу
8
Кадиу
14
37
Яд
10
10
37
Яд
35
11
Камара
11
Камара
35
99
Сумано
17
Кулибали
17
Кулибали
99
Сумано
21
Лефор
29
Анен
29
Анен
21
Лефор
8
Ферхат
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
8
Ферхат
99
Диони
22
Халед
22
Халед
99
Диони
28
Эль-Мелали
7
Ньян
7
Ньян
28
Эль-Мелали
8
Абделли
23
Эну
23
Эну
8
Абделли
Остались в запасе
Кевийи
Анжер
20
Arsène Courel
ВР
7
J. Pendant
ЦФ
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
20
Arsène Courel
ВР
7
J. Pendant
ЦФ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Кевийи - Анжер
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
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