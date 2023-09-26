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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Лаваль
Париж - Лаваль: обзор матча 26 сентября 2023
Париж
26.09.2023, вторник, 21:45
Франция. Лига 2, 8 тур
0 : 1
Завершен
Лаваль
56'
П. Диав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Лаваль
Замена
Й. Демонси
️️️️
C. Mandouki
86'
84'
Замена
W. Benard
️️️️
T. Thomas
84'
Замена
Ж. Тель
️️️️
M. Tchokounté
Замена
М. Туре
️️️️
A. Gory
78'
76'
Замена
J. Roye
️️️️
Р. Лабе Ласкари
Замена
А. Камара
️️️️
Л. Дусе
65'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
П. Амель
65'
Желтая карточка
Л. Дусе
62'
62'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
А. Бобишон
56'
ГОЛ! 0:1!
П. Диав
Пас отдал
T. Thomas
45'
Желтая карточка
П. Диав
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
44
Иван Филипович
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
14
Cyril Mandouki
ЦП
22
Jules Gaudin
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Alimani Gory
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Titouan Thomas
ЦП
18
Malik Tchokounté
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
24
Йоан Демонси
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
21
Мохамед Туре
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
26
William Benard
ЦП
11
Loïs Martins
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
9
Жордан Тель
ЦФ
4
Jimmy Roye
ЦФ
19
K. Perrot
ЦФ
3-1-2-1-3
44
Филипович
25
5
Мбоу
22
Алакуш
44
Дусе
14
22
10
Кеббаль
29
Амель
20
11
3-2-2-3
30
Самасса
75
Черни
23
Диав
7
15
23
14
Бобишон
8
6
3
Лабе Ласкари
18
14
24
Демонси
24
Демонси
14
44
Дусе
17
Камара
17
Камара
44
Дусе
11
21
Туре
21
Туре
11
29
Амель
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
29
Амель
8
26
26
8
14
Бобишон
28
Кадиль
28
Кадиль
14
Бобишон
18
9
Тель
9
Тель
18
3
Лабе Ласкари
4
4
3
Лабе Ласкари
Остались в запасе
Париж
Лаваль
16
Obed Nkambadio
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
11
Loïs Martins
ЦП
19
K. Perrot
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
11
Loïs Martins
ЦП
19
K. Perrot
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Париж - Лаваль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
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