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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Кевийи
Гренобль - Кевийи: обзор матча 23 сентября 2023
Гренобль
23.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 7 тур
2 : 1
Завершен
Кевийи
14'
J. Benet (П)
54'
М. Диарра
45'
П. Яд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Кевийи
80'
Замена
A. Bonnet
️️️️
Н. Кадиу
74'
Замена
С. Лорик
️️️️
J. Pendant
Замена
А. Саньянг
️️️️
Э. Сильвестр
74'
Замена
S. Touray
️️️️
А. Сбаи
74'
Замена
P. Meissa Ba
️️️️
В. Постолачи
73'
69'
Замена
A. Do Marcolino
️️️️
С. Сумано
68'
Замена
L. Delaurier-Chaubet
️️️️
М. Камара
68'
Замена
G. Gbelle
️️️️
С. Фортеш
Замена
N. Ntolla
️️️️
Л. Жозеф
67'
ГОЛ! 2:1!
М. Диарра
54'
Желтая карточка
А. Сбаи
50'
45'
ГОЛ! 1:1!
П. Яд
29'
Желтая карточка
J. Pendant
ГОЛ с пенальти! 1:0!
J. Benet
14'
12'
Желтая карточка
Б. Лерой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
6
Dante Rigo
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
10
Амин Сбаи
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
8
Ноа Кадиу
ЦП
69
Йохан Рош
ЦФ
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
22
Saikou Touray
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
Кевийи
20
Arsène Courel
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
10
Alexandre Bonnet
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
14
Garland Gbelle
ЦП
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
4-2-4
1
Мобле
29
Менди
4
Диарра
6
Монфрей
29
Пакье
6
10
Сильвестр
10
Сбаи
21
75
Жозеф
9
Постолачи
3-1-1-5
1
Лерой
58
Сиссоко
3
15
Фортеш
8
Кадиу
37
Яд
69
Рош
7
99
Сумано
11
Камара
44
Пьерре
10
Сбаи
22
22
10
Сбаи
10
Сильвестр
7
Саньянг
7
Саньянг
10
Сильвестр
75
Жозеф
22
22
75
Жозеф
9
Постолачи
5
5
9
Постолачи
7
2
Лорик
2
Лорик
7
8
Кадиу
10
10
8
Кадиу
11
Камара
35
35
11
Камара
15
Фортеш
14
14
15
Фортеш
99
Сумано
41
41
99
Сумано
Остались в запасе
Гренобль
Кевийи
16
Бобби Аллен
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
20
Arsène Courel
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
14
Loïc Nestor
ЦФ
Остались в запасе
20
Arsène Courel
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Гренобль - Кевийи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
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