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Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Анси
По - Анси: обзор матча 23 сентября 2023
По
23.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 7 тур
0 : 3
Завершен
Анси
44'
A. Larose
45+5'
W. Caddy
59'
К. Муанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Анси
80'
Замена
С. Шамаль
️️️️
A. Larose
Желтая карточка
J. Ruiz
79'
79'
Замена
К. Тестуд
️️️️
Н. Кандиль
74'
Замена
Z. Bengueddoudj
️️️️
М. Аделин
74'
Замена
С. Нтамак
️️️️
W. Caddy
Замена
Л. Мутон
️️️️
S. Beusnard
72'
59'
ГОЛ! 0:3!
К. Муанга
Пас отдал
Н. Кандиль
Желтая карточка
Т. Куду
58'
49'
Замена
А. Каши
️️️️
M. Mahop
Замена
М. Шахири
️️️️
K. Ange Ahoussou
46'
Замена
X. Kouassi
️️️️
A. Batisse
46'
Замена
M. Bassouamina
️️️️
С. Д'Алмейда
46'
45'
+5
ГОЛ! 0:2!
W. Caddy
Пас отдал
A. Larose
44'
ГОЛ! 0:1!
A. Larose
Пас отдал
Y. Barry
37'
Желтая карточка
М. Аделин
Желтая карточка
A. Batisse
19'
Желтая карточка
С. Д'Алмейда
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
ВР
8
Antoine Batisse
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
7
Теренс Куду
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
21
Steeve Beusnard
ЦП
10
Henri Saivet
ЦП
7
Мусса Силла
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
6
Francois Lajugie
ЦЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Moise Mahop
ЦЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
10
Warren Caddy
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
20
Yacouba Barry
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
28
Antoine Larose
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
По
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
4
Xavier Kouassi
ЦП
6
Луи Мутон
ЦП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
14
Стив Шамаль
ЛВ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
5
Ахмед Каши
ОП
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
10
Zakaria Bengueddoudj
ЦФ
3-2-2-3
21
Камара
5
7
Куду
4
Обьянг
20
8
21
10
6
Д'Алмейда
10
7
Силла
4-4-1-1
1
Эскале
14
Муанга
18
Жан
3
6
10
17
Пажо
20
5
Аделин
70
Кандиль
28
8
4
4
8
21
6
Мутон
6
Мутон
21
20
11
Шахири
11
Шахири
20
6
Д'Алмейда
12
12
6
Д'Алмейда
3
5
Каши
5
Каши
3
28
14
Шамаль
14
Шамаль
28
70
Кандиль
12
Тестуд
12
Тестуд
70
Кандиль
10
19
Нтамак
19
Нтамак
10
5
Аделин
10
10
5
Аделин
Остались в запасе
По
Анси
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
16
Томас Калленс
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
Главный тренер
Николя Усаи
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча По - Анси
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
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