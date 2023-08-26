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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кевийи - Лаваль
Кевийи - Лаваль: обзор матча 26 августа 2023
Кевийи
26.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 4 тур
0 : 0
Завершен
Лаваль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кевийи - Лаваль
90'
Замена
A. Gonçalves
️️️️
T. Vargas
90'
Замена
Y. Balde
️️️️
S. Sanna
89'
Замена
T. Thomas
️️️️
W. Benard
89'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
M. Tchokounté
Замена
A. Do Marcolino
️️️️
С. Сумано
77'
Замена
Н. Кадиу
️️️️
L. Delaurier-Chaubet
77'
74'
Замена
Z. Naidji
️️️️
Р. Лабе Ласкари
Замена
П. Яд
️️️️
М. Камара
65'
Замена
G. Vénuste Baboula
️️️️
A. Bonnet
64'
Желтая карточка
М. Камара
45'
11'
Желтая карточка
S. Sanna
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
10
Alexandre Bonnet
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
3
Marvin Baudry
ЦЗ
26
William Benard
ЦП
18
Malik Tchokounté
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
4
Jimmy Roye
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Кевийи
20
Arsène Courel
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
8
Ноа Кадиу
ЦП
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
94
Ghislain Vénuste Baboula
ЦФ
35
Robin Legendre
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
24
Zakaria Naidji
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
19
K. Perrot
ЦФ
4-1-2-3
1
Лерой
2
Лорик
3
15
58
Сиссоко
17
Сангаре
10
35
99
Сумано
11
Камара
44
Пьерре
3-2-1-4
30
Самасса
23
Диав
7
3
23
75
Черни
26
4
6
3
Лабе Ласкари
18
35
8
Кадиу
8
Кадиу
35
11
Камара
37
Яд
37
Яд
11
Камара
99
Сумано
41
41
99
Сумано
10
94
94
10
6
23
23
6
26
8
8
26
18
28
Кадиль
28
Кадиль
18
3
Лабе Ласкари
24
24
3
Лабе Ласкари
7
39
39
7
Остались в запасе
Кевийи
Лаваль
20
Arsène Courel
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
35
Robin Legendre
ЦФ
1
Maxime Hautbois
ВР
19
K. Perrot
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
20
Arsène Courel
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
35
Robin Legendre
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
19
K. Perrot
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Кевийи - Лаваль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
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2016.10.25 21:37
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