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Расписание матчей
Италия. Серия B
Венеция - Козенца
Венеция - Козенца: обзор матча 26 августа 2023
Венеция
26.08.2023, суббота, 19:00
Италия. Серия В, 2 тур
1 : 1
Завершен
Козенца
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Статистика матча Венеция - Козенца
1
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1
1
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
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