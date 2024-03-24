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Вальядолид - Эйбар

24.03.2024, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 32 тур Вальядолид - Эйбар
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Матч еще не начался
Испания. Сегунда (2023/2024)
13 тур
29 октября, воскресенье 00:00 Эйбар Вальядолид
Испания. Примера (2020/2021)
23 тур
13 февраля, суббота 20:30 Эйбар 1:1 Вальядолид
5 тур
3 октября, суббота 14:00 Вальядолид 1:2 Эйбар
Испания. Примера (2019/2020)
37 тур
16 июля, четверг 19:30 Эйбар 3:1 Вальядолид
10 тур
26 октября, суббота 19:30 Вальядолид 2:0 Эйбар
Испания. Примера (2018/2019)
28 тур
17 марта, воскресенье 14:00 Эйбар 1:2 Вальядолид
12 тур
10 ноября, суббота 15:00 Вальядолид 0:0 Эйбар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
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