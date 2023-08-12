Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Новосибирск - Родина-2
Сибирь - Родина-2: обзор матча 12 августа 2023
Сибирь
12.08.2023, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
0 : 0
Завершен
Родина-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сибирь - Родина-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Сибирь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Новости команд
Все
Сибирь
Родина-2
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Игрокам «Сибири» раздали по BMW
10 ноября
8
Вторая лига А: шансы «Машука-КМВ» и «Родины-2» на победу в матче 17 тура
8 ноября
«Родина-2» – «Калуга»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сибирь» – «Динамо Брянск»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Игрокам «Сибири» раздали по BMW
10 ноября
8
«Сибирь» – «Динамо Брянск»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Родина-2» – «Сибирь»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Балтика» отправила форварда в «Сибирь»
21 августа
3
«КДВ» – «Сибирь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Вторая лига А: шансы «Машука-КМВ» и «Родины-2» на победу в матче 17 тура
8 ноября
«Родина-2» – «Калуга»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Родина-2» – «Сибирь»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+