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Расписание матчей
Англия. Национальная лига
Йорк Сити - Истли
Йорк Сити - Истли: обзор матча 06 апреля 2024
Йорк Сити
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Национальная лига, 44 тур
0 : 1
Завершен
Истли
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Личные встречи
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Статистика матча Йорк Сити - Истли
4
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Рочдейл
0 : 1
14.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 9 тур
Барнет
3 : 1
27.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Истли
Англия. Национальная лига, 20 тур
Истли
- : -
28.11.2026
Галифакс
Англия. Национальная лига, 19 тур
Истли
1 : 3
24.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 18 тур
Тамуорт
1 : 3
21.11.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 17 тур
Истли
1 : 2
14.11.2026
Файлд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
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