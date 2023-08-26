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Расписание матчей
Англия. Национальная лига
Олдершот - Уилдстон
Олдершот - Уилдстон: обзор матча 26 августа 2023
Олдершот
26.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Национальная лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Уилдстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Олдершот - Уилдстон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Олдершот
Англия. Национальная лига, 20 тур
Файлд
- : -
28.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 19 тур
Борэм Вуд
4 : 1
25.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 18 тур
Олдершот
2 : 0
21.11.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 1
14.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 16 тур
Олдершот
1 : 0
31.10.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 21 тур
Уилдстон
- : -
04.12.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 20 тур
Сканторп Юнайтед
4 : 1
27.11.2026
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 19 тур
Алтричем
3 : 0
24.11.2026
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уилдстон
4 : 0
21.11.2026
Хорнчерч
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хартлпул Юнайтед
1 : 1
14.11.2026
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уилдстон
3 : 2
31.10.2026
Саутенд Юнайтед
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