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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Форест Грин
Моркамб - Форест Грин: обзор матча 20 апреля 2024
Моркамб
20.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 45 тур
1 : 2
Завершен
Форест Грин
30'
C. Brown
38'
Ч. МакКэн
44'
K. McAllister
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Форест Грин
90'
+2
Замена
М. Лавиньер
️️️️
Ф. Дабо
89'
Желтая карточка
D. Bernard
Замена
К. Смит
️️️️
Г. Эдвардс
86'
Замена
J. Larsson
️️️️
J. Joshua Mckiernan
86'
82'
Желтая карточка
K. McAllister
80'
Замена
К. Джонс
️️️️
E. Osadebe
Замена
J. Davenport
️️️️
C. Brown
78'
Замена
J. Adams
️️️️
D. Love
78'
69'
Замена
D. Bernard
️️️️
Р. Кио
Желтая карточка
F. Rawson
68'
44'
ГОЛ! 1:2!
K. McAllister
Пас отдал
К. Доидж
38'
ГОЛ! 1:1!
Ч. МакКэн
Пас отдал
K. McAllister
ГОЛ! 1:0!
C. Brown
30'
17'
Желтая карточка
Ф. Дабо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
27
Nelson Khumbeni
ЦП
12
Kayden Harrack
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
11
Jordan Slew
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
2
D. Love
(К)
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
Форест Грин
21
Vicente Reyes
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
22
Джордон Гэррик
ПВ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
8
Joe Adams
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
18
Jacob Maddox
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
1-2-1-5
1
Майр
33
Тутонда
27
12
7
Эдвардс
20
2
2
5
28
2-1-2-1-4
21
25
Дабо
36
Кио
8
МакКэн
6
16
22
Гэррик
3
7
27
Доидж
15
2
8
8
2
20
19
19
20
28
22
22
28
7
Эдвардс
17
Смит
17
Смит
7
Эдвардс
36
Кио
3
3
36
Кио
25
Дабо
2
Лавиньер
2
Лавиньер
25
Дабо
6
28
Джонс
28
Джонс
6
Остались в запасе
Моркамб
Форест Грин
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
20
Jamie Searle
ВР
18
Jacob Maddox
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
18
Jacob Maddox
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Моркамб - Форест Грин
1
3
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
7
Нарушения
7
13
Офсайды
4
2
Количество передач
397
394
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
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