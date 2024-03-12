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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Бэрроу
Уолсолл - Бэрроу: обзор матча 12 марта 2024
Уолсолл
12.03.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 38 тур
1 : 1
Завершен
Бэрроу
38'
R. Menayese
53'
D. Campbell (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Бэрроу
86'
Замена
Т. Уайт
️️️️
D. Campbell
Замена
Р. Тирни
️️️️
J. Earing
82'
81'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
Э. Ньюби
Желтая карточка
Д. Гордон
77'
71'
Замена
S. Foley
️️️️
R. Gotts
71'
Замена
D. Telford
️️️️
К. Стоктон
Замена
J. Riley
️️️️
Д. Фоулкс
69'
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
М. Фаал
60'
54'
Желтая карточка
G. Ray
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
D. Campbell
Желтая карточка
Д. Фоулкс
50'
ГОЛ! 1:0!
R. Menayese
Пас отдал
T. Allen
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
21
Jack Earing
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
5
Rollin Menayese
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
14
Brandon Comley
(К)
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Бэрроу
22
Robbie Gotts
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Luca Stephenson
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
28
R. Feely
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
29
Paul Farman
(К)
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Уолсолл
22
Jamie Jellis
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
8
Ryan Stirk
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
21
Tyrell Warren
ЦЗ
4
Том Уайт
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
19
Dominic Telford
ЦФ
1-1-1-1-5
1
16
12
Фоулкс
21
21
Хатчинсон
14
10
Гордон
9
Фаал
15
24
3-1-1-5
22
8
17
Честер
27
11
Ньюби
15
29
13
Стоктон
33
16
21
26
Тирни
26
Тирни
21
9
Фаал
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
9
Фаал
12
Фоулкс
7
7
12
Фоулкс
16
4
Уайт
4
Уайт
16
22
16
16
22
11
Ньюби
34
Уитфилд
34
Уитфилд
11
Ньюби
13
Стоктон
19
19
13
Стоктон
Остались в запасе
Уолсолл
Бэрроу
22
Jamie Jellis
ЦП
8
Ryan Stirk
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
12
Josh Lillis
ВР
21
Tyrell Warren
ЦЗ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
22
Jamie Jellis
ЦП
8
Ryan Stirk
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
21
Tyrell Warren
ЦЗ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Уолсолл - Бэрроу
2
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
12
Офсайды
0
2
Количество передач
384
394
Сейвы
2
5
Точность передач %
72
75
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 1
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
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