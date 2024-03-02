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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Моркамб
Крю Александра - Моркамб: обзор матча 02 марта 2024
Крю Александра
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 36 тур
2 : 3
Завершен
Моркамб
18'
Э. Невитт
49'
Ш. Трейси
69'
J. Adams
74'
J. Slew
83'
М. Деметриу (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Моркамб
Замена
️️️️
M. Holicek
90'
+1
83'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
М. Деметриу
Замена
L. Leigh
️️️️
Ч. Кирк
75'
74'
ГОЛ! 2:2!
J. Slew
73'
Замена
C. Brown
️️️️
Д. Гарнер
73'
Замена
J. Davenport
️️️️
Я. Сонго'о
72'
Желтая карточка
Д. Ивула
69'
ГОЛ! 2:1!
J. Adams
Пас отдал
Д. Ивула
68'
Желтая карточка
J. Senior
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
Э. Невитт
63'
Замена
А. Роу
️️️️
Ш. Трейси
63'
62'
Замена
Д. Ивула
️️️️
Г. Эдвардс
62'
Замена
J. Slew
️️️️
C. Stokes
Желтая карточка
М. Деметриу
58'
58'
Желтая карточка
C. Stokes
ГОЛ! 2:0!
Ш. Трейси
Пас отдал
M. Holicek
49'
Желтая карточка
Р. Адебизи
25'
ГОЛ! 1:0!
Э. Невитт
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
4
Джош Остерфилд
ЦП
8
Конор Томас
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
8
Joe Adams
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
5
Farrend Rawson
(К)
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
Крю Александра
27
Кирен Вествуд
ВР
1
Том Бут
ВР
4
Zac Williams
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
11
Аарон Роу
ЦП
8
Lewis Leigh
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
12
Kayden Harrack
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
20
Charlie Brown
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
4-3-2-1
1
Дэвис
3
Адебизи
2
Биллингтон
5
Деметриу
4
Тернс
4
Остерфилд
8
Томас
17
25
Кирк
10
Трейси
20
Невитт
1-1-2-1-5
1
Майр
4
Бедо
24
Сонго'о
27
8
7
Эдвардс
5
2
14
3
19
Гарнер
10
Трейси
11
Роу
11
Роу
10
Трейси
25
Кирк
8
8
25
Кирк
20
Невитт
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
20
Невитт
24
Сонго'о
19
19
24
Сонго'о
19
Гарнер
20
20
19
Гарнер
14
11
11
14
7
Эдвардс
39
Ивула
39
Ивула
7
Эдвардс
Остались в запасе
Крю Александра
Моркамб
27
Кирен Вествуд
ВР
1
Том Бут
ВР
4
Zac Williams
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
Главный тренер
Ли Белл
21
Adam Smith
ВР
12
Kayden Harrack
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
1
Том Бут
ВР
4
Zac Williams
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
12
Kayden Harrack
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Крю Александра - Моркамб
2
3
Всего ударов по воротам
26
6
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
11
0
Нарушения
8
12
Офсайды
2
3
Количество передач
467
267
Сейвы
2
7
Точность передач %
77
59
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
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2
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2
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2025.01.11 19:56
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2022.01.09 18:51
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