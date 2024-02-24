Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Уолсолл
Хэрроджейт - Уолсолл: обзор матча 24 февраля 2024
Хэрроджейт
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 35 тур
0 : 2
Завершен
Уолсолл
47'
L. Gordon
84'
М. Фаал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Уолсолл
90'
+2
Замена
Д. Фоулкс
️️️️
Т. Ноулз
86'
Желтая карточка
L. Gordon
85'
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
Д. Гордон
84'
ГОЛ! 0:2!
М. Фаал
Пас отдал
И. Хатчинсон
Замена
L. Sutton
️️️️
С. Дули
75'
67'
Желтая карточка
J. Earing
64'
Замена
J. Earing
️️️️
Р. Тирни
64'
Замена
М. Фаал
️️️️
Д. Мэтт
Замена
J. March
️️️️
G. Thomson
62'
47'
ГОЛ! 0:1!
L. Gordon
Пас отдал
Т. Ноулз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Derrick Abu
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
10
Matty Daly
ЦП
18
Jack Muldoon
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
7
George Thomson
(К)
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
7
Том Ноулз
ПВ
9
Джамиль Мэтт
(К)
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Хэрроджейт
37
Том Блоксэм
ЛВ
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Уолсолл
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
21
Jack Earing
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
3-1-1-1-4
1
2
2
О'Коннор
30
Гибсон
14
Фолдс
10
22
Дули
18
8
7
14
2-1-2-5
1
26
16
26
Тирни
7
Ноулз
21
Хатчинсон
9
Мэтт
15
10
Гордон
14
24
22
Дули
17
17
22
Дули
7
9
9
7
7
Ноулз
12
Фоулкс
12
Фоулкс
7
Ноулз
26
Тирни
21
21
26
Тирни
9
Мэтт
9
Фаал
9
Фаал
9
Мэтт
10
Гордон
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
10
Гордон
Остались в запасе
Хэрроджейт
Уолсолл
14
Джереми Сиви
ПП
37
Том Блоксэм
ЛВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
13
Owen Evans
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
14
Джереми Сиви
ПП
37
Том Блоксэм
ЛВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Остались в запасе
13
Owen Evans
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Хэрроджейт - Уолсолл
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
2
7
Офсайды
3
0
Количество передач
563
304
Сейвы
4
0
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Новости команд
Все
Хэрроджейт
Уолсолл
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+