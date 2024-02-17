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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Хэрроджейт
Крю Александра - Хэрроджейт: обзор матча 17 февраля 2024
Крю Александра
17.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Хэрроджейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Хэрроджейт
83'
Замена
J. March
️️️️
G. Thomson
74'
Замена
Д. Сиви
️️️️
A. Odoh
67'
Желтая карточка
G. Thomson
64'
Замена
L. Sutton
️️️️
С. Дули
Замена
Ш. Трейси
️️️️
А. Роу
46'
Замена
Ч. Кирк
️️️️
Л. Биллингтон
46'
42'
Желтая карточка
D. Abu
Замена
Р. Куни
️️️️
Л. Оффорд
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
6
Люк Оффорд
(К)
ЦЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
20
Эллиот Невитт
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
2
Derrick Abu
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
10
Matty Daly
ЦП
14
Abraham Odoh
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
7
George Thomson
(К)
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Крю Александра
27
Кирен Вествуд
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
25
Чарли Кирк
ЛВ
10
Шайлоу Трейси
ПВ
8
Lewis Leigh
ЦФ
Хэрроджейт
37
Том Блоксэм
ЛВ
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
3-2-3-2
1
Дэвис
6
Оффорд
5
Деметриу
4
Тернс
3
Адебизи
2
Биллингтон
11
Роу
4
Остерфилд
17
19
Бейкер-Ричардсон
20
Невитт
3-1-1-1-4
1
2
О'Коннор
30
Гибсон
2
14
Фолдс
10
22
Дули
8
7
18
14
6
Оффорд
2
Куни
2
Куни
6
Оффорд
2
Биллингтон
25
Кирк
25
Кирк
2
Биллингтон
11
Роу
10
Трейси
10
Трейси
11
Роу
22
Дули
17
17
22
Дули
14
14
Сиви
14
Сиви
14
7
9
9
7
Остались в запасе
Крю Александра
Хэрроджейт
27
Кирен Вествуд
ВР
20
Калум Агиус
ЛВ
8
Lewis Leigh
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
37
Том Блоксэм
ЛВ
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
20
Калум Агиус
ЛВ
8
Lewis Leigh
ЦФ
Остались в запасе
37
Том Блоксэм
ЛВ
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Крю Александра - Хэрроджейт
2
Всего ударов по воротам
18
1
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
11
Офсайды
0
2
Количество передач
448
294
Сейвы
0
2
Точность передач %
77
65
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
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Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
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