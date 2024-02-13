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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Форест Грин
Бэрроу - Форест Грин: обзор матча 13 февраля 2024
Бэрроу
13.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Форест Грин
29'
К. Стоктон
21'
K. McAllister
56'
E. Osadebe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Форест Грин
90'
+3
Замена
Д. Джонсон
️️️️
К. Доидж
Желтая карточка
D. Campbell
88'
87'
Замена
Т. Омотойе
️️️️
K. McAllister
84'
Желтая карточка
Ч. МакКэн
82'
Замена
H. Bunker
️️️️
M. Stevens
Замена
D. Telford
️️️️
R. Gotts
79'
Замена
L. Stephenson
️️️️
D. Worrall
73'
Замена
E. Acquah
️️️️
Б. Уитфилд
63'
Замена
K. Spence
️️️️
S. Foley
63'
Замена
D. Campbell
️️️️
Т. Уайт
62'
56'
ГОЛ! 1:2!
E. Osadebe
49'
Желтая карточка
K. McAllister
41'
Желтая карточка
Ф. Дабо
ГОЛ! 1:1!
К. Стоктон
29'
21'
ГОЛ! 0:1!
K. McAllister
Пас отдал
Ф. Дабо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
34
Бен Уитфилд
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
4
Том Уайт
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
27
David Worrall
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Форест Грин
21
Vicente Reyes
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Райан Иннис
(К)
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
14
Mathew Stevens
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
8
Kian Spence
ЦЗ
27
Luca Stephenson
ЦП
16
Dean Campbell
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
16
Harvey Bunker
ЦП
8
Макси Ойеделе
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
2-3-1-5
17
Честер
22
34
Уитфилд
16
4
Уайт
11
Ньюби
6
29
13
Стоктон
15
27
4-1-1-4
21
25
Дабо
36
Кио
5
Иннис
2
Томпсон
8
МакКэн
6
3
7
27
Доидж
14
16
8
8
16
27
27
27
27
4
Уайт
16
16
4
Уайт
22
19
19
22
34
Уитфилд
33
33
34
Уитфилд
27
Доидж
4
Джонсон
4
Джонсон
27
Доидж
14
16
16
14
7
14
Омотойе
14
Омотойе
7
Остались в запасе
Бэрроу
Форест Грин
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Бэрроу - Форест Грин
1
3
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
14
10
Офсайды
1
2
Количество передач
429
391
Сейвы
4
0
Точность передач %
71
70
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
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Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
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2024.09.24 20:35
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
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«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
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2024.09.24 23:43
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