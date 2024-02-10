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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Мэнсфилд Таун
Форест Грин - Мэнсфилд Таун: обзор матча 10 февраля 2024
Форест Грин
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 32 тур
0 : 4
Завершен
Мэнсфилд Таун
11'
O. Clarke
69'
Т. Николс
78'
W. Swan
90+7'
O. Clarke
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Мэнсфилд Таун
90'
+7
ГОЛ! 0:4!
O. Clarke
Пас отдал
Л. Экинс
Замена
Т. Омотойе
️️️️
M. Stevens
84'
81'
Замена
S. McLaughlin
️️️️
G. Williams
81'
Замена
H. Boateng
️️️️
G. Maris
80'
Замена
A. Lewis
️️️️
W. Swan
78'
ГОЛ! 0:3!
W. Swan
Пас отдал
Л. Экинс
Замена
D. Bernard
️️️️
Д. Томпсон
74'
73'
Замена
Л. Экинс
️️️️
Т. Николс
73'
Замена
S. Quinn
️️️️
D. Keillor-Dunn
Замена
К. Джонс
️️️️
Ф. Дабо
73'
69'
ГОЛ! 0:2!
Т. Николс
Пас отдал
W. Swan
Замена
J. Searle
️️️️
Л. Дэниэльс
64'
Желтая карточка
Д. Томпсон
54'
Желтая карточка
J. Robson
16'
11'
ГОЛ! 0:1!
O. Clarke
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
5
Райан Иннис
(К)
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
3
Jamie Robson
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
8
Ollie Clarke
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
10
Рис Браун
ЦП
8
Макси Ойеделе
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Мэнсфилд Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
4-1-1-4
12
Дэниэльс
2
Томпсон
5
Иннис
36
Кио
25
Дабо
8
МакКэн
6
3
27
Доидж
14
7
1-1-2-5
44
Флинт
5
Брант
25
Рид
8
7
Николс
2
9
10
50
12
Дэниэльс
20
20
12
Дэниэльс
2
Томпсон
3
3
2
Томпсон
25
Дабо
28
Джонс
28
Джонс
25
Дабо
14
14
Омотойе
14
Омотойе
14
24
18
18
24
10
21
21
10
2
3
3
2
50
16
16
50
7
Николс
7
Экинс
7
Экинс
7
Николс
Остались в запасе
Форест Грин
Мэнсфилд Таун
10
Рис Браун
ЦП
8
Макси Ойеделе
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
37
Scott Flinders
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
10
Рис Браун
ЦП
8
Макси Ойеделе
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
Остались в запасе
37
Scott Flinders
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Форест Грин - Мэнсфилд Таун
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
10
7
Нарушения
5
9
Офсайды
0
4
Количество передач
421
434
Сейвы
5
5
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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