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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Крю Александра
Бэрроу - Крю Александра: обзор матча 20 января 2024
Бэрроу
20.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Крю Александра
9'
R. Gotts
19'
Э. Невитт
64'
Л. Биллингтон
84'
M. Holicek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Крю Александра
90'
+7
Желтая карточка
Э. Невитт
Желтая карточка
Д. Честер
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
C. O'Riordan
90'
+2
Желтая карточка
Л. Оффорд
86'
Желтая карточка
М. Деметриу
84'
ГОЛ! 1:3!
M. Holicek
82'
Замена
M. Holicek
️️️️
К. Томас
82'
Замена
Р. Куни
️️️️
А. Роу
80'
Желтая карточка
Л. Биллингтон
Замена
E. Acquah
️️️️
Б. Уитфилд
80'
Замена
L. Stephenson
️️️️
Т. Уайт
80'
74'
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
Ш. Трейси
Замена
К. Стоктон
️️️️
J. Proctor
70'
Замена
D. Telford
️️️️
G. Ray
70'
64'
ГОЛ! 1:2!
Л. Биллингтон
Пас отдал
Ш. Трейси
61'
Замена
Д. Остерфилд
️️️️
C. Long
Замена
D. Campbell
️️️️
R. Gotts
61'
19'
ГОЛ! 1:1!
Э. Невитт
Пас отдал
C. Long
9'
Желтая карточка
Ш. Трейси
ГОЛ! 1:0!
R. Gotts
Пас отдал
D. Worrall
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
4
Том Уайт
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
29
Paul Farman
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
6
Люк Оффорд
(К)
ЦЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
8
Конор Томас
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
9
Christopher Long
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
27
Luca Stephenson
ЦП
28
R. Feely
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
17
Matus Holicek
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
44
Чарли Колкетт
ЦП
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
3-2-1-5
17
Честер
8
22
4
Уайт
34
Уитфилд
11
Ньюби
15
9
27
6
29
3-2-2-1-2
1
Бут
6
Оффорд
5
Деметриу
2
Биллингтон
6
3
Адебизи
8
Томас
11
Роу
10
Трейси
20
Невитт
9
4
Уайт
27
27
4
Уайт
22
16
16
22
34
Уитфилд
33
33
34
Уитфилд
9
13
Стоктон
13
Стоктон
9
15
19
19
15
11
Роу
2
Куни
2
Куни
11
Роу
8
Томас
17
17
8
Томас
9
4
Остерфилд
4
Остерфилд
9
10
Трейси
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
10
Трейси
Остались в запасе
Бэрроу
Крю Александра
12
Josh Lillis
ВР
28
R. Feely
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
1
Харви Дэвис
ВР
44
Чарли Колкетт
ЦП
8
Lewis Leigh
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
28
R. Feely
ЦФ
Остались в запасе
1
Харви Дэвис
ВР
44
Чарли Колкетт
ЦП
8
Lewis Leigh
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Бэрроу - Крю Александра
1
6
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
5
0
Нарушения
7
10
Офсайды
4
2
Количество передач
423
449
Сейвы
3
4
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
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2024.09.24 20:35
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2020.06.09 21:24
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2024.09.24 23:43
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2024.09.24 20:35
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2022.01.08 21:09
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2020.06.09 21:24
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2
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