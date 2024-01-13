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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Хэрроджейт
Форест Грин - Хэрроджейт: обзор матча 13 января 2024
Форест Грин
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Хэрроджейт
51'
J. Muldoon
69'
A. Odoh
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Хэрроджейт
Желтая карточка
М. Тэйлор
90'
+4
82'
Замена
L. Sutton
️️️️
M. Daly
80'
Желтая карточка
J. Falkingham
79'
Замена
W. Burrell
️️️️
М. Фолдс
77'
Замена
J. March
️️️️
J. Muldoon
Замена
A. Bendle
️️️️
M. Stevens
76'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Ф. Дабо
76'
76'
Замена
J. Falkingham
️️️️
С. Дули
Замена
М. Лавиньер
️️️️
Ч. МакКэн
75'
69'
ГОЛ! 0:2!
A. Odoh
Пас отдал
M. Daly
Замена
К. Джонс
️️️️
H. Bunker
62'
56'
Желтая карточка
J. Muldoon
51'
ГОЛ! 0:1!
J. Muldoon
Вторая желтая
A. Gorrin
48'
Желтая карточка
A. Gorrin
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
1
Tommy Simkin
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
16
Harvey Bunker
ЦП
7
Kyle McAllister
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
21
Alex Gorrin
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
2
Кейн Рэмси
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
14
Abraham Odoh
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
7
George Thomson
(К)
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Форест Грин
12
Люк Дэниэльс
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Хэрроджейт
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
9
Josh March
ЦФ
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
3-1-1-5
1
2
Томпсон
3
25
Дабо
8
МакКэн
16
15
14
21
3
7
2-1-2-1-4
1
2
О'Коннор
30
Гибсон
14
Фолдс
2
Рэмси
10
22
Дули
18
7
8
14
8
МакКэн
2
Лавиньер
2
Лавиньер
8
МакКэн
16
28
Джонс
28
Джонс
16
14
20
20
14
25
Дабо
9
Тэйлор
9
Тэйлор
25
Дабо
10
17
17
10
18
9
9
18
14
Фолдс
6
6
14
Фолдс
22
Дули
44
44
22
Дули
Остались в запасе
Форест Грин
Хэрроджейт
12
Люк Дэниэльс
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
14
Джереми Сиви
ПП
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Остались в запасе
14
Джереми Сиви
ПП
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Форест Грин - Хэрроджейт
2
1
2
Всего ударов по воротам
4
13
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
19
6
Офсайды
0
2
Количество передач
318
637
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
1
9
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
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