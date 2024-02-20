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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Моркамб
Уолсолл - Моркамб: обзор матча 20 февраля 2024
Уолсолл
20.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Моркамб
13'
Р. Тирни
26'
Д. Мэтт
65'
E. Adegboyega
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Моркамб
Желтая карточка
J. Earing
90'
+1
Замена
Д. Фоулкс
️️️️
Т. Ноулз
87'
83'
Замена
M. Melbourne
️️️️
J. Slew
80'
Желтая карточка
Д. Тутонда
Замена
М. Фаал
️️️️
Д. Мэтт
78'
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
Д. Гордон
78'
68'
Замена
F. Rawson
️️️️
C. Stokes
68'
Замена
К. Смит
️️️️
J. Larsson
ГОЛ! 3:0!
E. Adegboyega
65'
Желтая карточка
Т. Ноулз
62'
Замена
R. Stirk
️️️️
B. Comley
61'
Замена
J. Earing
️️️️
Р. Тирни
61'
Желтая карточка
Д. Гордон
58'
53'
Желтая карточка
C. Stokes
53'
Замена
Г. Эдвардс
️️️️
J. Taylor
ГОЛ! 2:0!
Д. Мэтт
Пас отдал
Д. Гордон
26'
Желтая карточка
B. Comley
23'
ГОЛ! 1:0!
Р. Тирни
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
7
Том Ноулз
ПВ
24
Taylor Allen
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
(К)
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
Джейкоб Бедо
(К)
ЦЗ
18
Jake Taylor
ЦП
8
Joe Adams
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
14
Christopher Stokes
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
Уолсолл
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
21
Jack Earing
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
12
Kayden Harrack
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
5
Farrend Rawson
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
2-1-2-5
1
26
16
26
Тирни
21
Хатчинсон
7
Ноулз
10
Гордон
14
15
9
Мэтт
24
2-4-4
1
Майр
4
Бедо
33
Тутонда
8
22
27
18
2
20
11
14
7
Ноулз
12
Фоулкс
12
Фоулкс
7
Ноулз
26
Тирни
21
21
26
Тирни
14
8
8
14
10
Гордон
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
10
Гордон
9
Мэтт
9
Фаал
9
Фаал
9
Мэтт
18
7
Эдвардс
7
Эдвардс
18
14
5
5
14
11
3
3
11
22
17
Смит
17
Смит
22
Остались в запасе
Уолсолл
Моркамб
13
Owen Evans
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
12
Kayden Harrack
ЦП
Остались в запасе
13
Owen Evans
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
12
Kayden Harrack
ЦП
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Уолсолл - Моркамб
4
2
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
12
12
Количество передач
279
457
Сейвы
1
3
Точность передач %
69
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
10
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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2025.01.11 19:56
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2022.01.09 18:51
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2021.01.10 18:24
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2020.09.24 07:24
1
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
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2020.09.24 07:24
1
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