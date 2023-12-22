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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Бэрроу
Крю Александра - Бэрроу: обзор матча 22 декабря 2023
Крю Александра
22.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Вторая лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Бэрроу
58'
Э. Невитт
27'
Б. Уитфилд
50'
Д. Гарнер (П)
76'
Б. Уитфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Бэрроу
90'
Желтая карточка
R. Gotts
84'
Желтая карточка
P. Farman
Замена
Н. Робинсон
️️️️
К. Томас
80'
79'
Замена
R. Feely
️️️️
Б. Уитфилд
76'
ГОЛ! 1:3!
Б. Уитфилд
Пас отдал
R. Gotts
69'
Замена
E. Acquah
️️️️
Д. Гарнер
69'
Замена
D. Campbell
️️️️
Т. Уайт
Желтая карточка
К. Томас
68'
Желтая карточка
М. Деметриу
66'
Желтая карточка
К. Бейкер-Ричардсон
64'
61'
Желтая карточка
Т. Уайт
60'
Замена
R. Gotts
️️️️
K. Spence
ГОЛ! 1:2!
Э. Невитт
Пас отдал
Р. Адебизи
58'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Гарнер
Замена
К. Агиус
️️️️
Р. Куни
46'
Желтая карточка
Э. Невитт
40'
34'
Желтая карточка
K. Spence
27'
ГОЛ! 0:1!
Б. Уитфилд
Пас отдал
D. Worrall
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
8
Конор Томас
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
34
Бен Уитфилд
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
4
Том Уайт
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
27
David Worrall
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
16
Lucas Sant
ЦЗ
35
Натан Робинсон
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
34
Льюис Нолан
ЦП
36
Rhys Allport
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
22
Robbie Gotts
ЦЗ
28
R. Feely
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Бут
2
Биллингтон
4
5
Деметриу
3
Адебизи
2
Куни
8
Томас
11
Роу
10
Трейси
19
Бейкер-Ричардсон
20
Невитт
2-3-1-5
17
Честер
8
34
Уитфилд
16
4
Уайт
11
Ньюби
27
15
19
Гарнер
29
6
8
Томас
35
Робинсон
35
Робинсон
8
Томас
2
Куни
20
Агиус
20
Агиус
2
Куни
8
22
22
8
34
Уитфилд
28
28
34
Уитфилд
4
Уайт
16
16
4
Уайт
19
Гарнер
33
33
19
Гарнер
Остались в запасе
Крю Александра
Бэрроу
1
Харви Дэвис
ВР
16
Lucas Sant
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
34
Льюис Нолан
ЦП
36
Rhys Allport
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
12
Josh Lillis
ВР
19
Dominic Telford
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
1
Харви Дэвис
ВР
16
Lucas Sant
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
34
Льюис Нолан
ЦП
36
Rhys Allport
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
19
Dominic Telford
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Крю Александра - Бэрроу
4
4
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
10
Офсайды
2
1
Количество передач
449
280
Сейвы
3
2
Точность передач %
75
64
Удары мимо ворот
3
5
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
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