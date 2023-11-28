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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Уолсолл
Бэрроу - Уолсолл: обзор матча 28 ноября 2023
Бэрроу
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Уолсолл
11'
Б. Уитфилд
70'
N. Canavan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Уолсолл
Замена
R. Feely
️️️️
Э. Ньюби
83'
Замена
D. Telford
️️️️
Б. Уитфилд
75'
Замена
L. Stephenson
️️️️
D. Worrall
75'
73'
Замена
H. Williams
️️️️
P. Farquharson
ГОЛ! 2:0!
N. Canavan
Пас отдал
G. Ray
70'
Замена
S. Foley
️️️️
K. Spence
61'
Замена
J. Proctor
️️️️
E. Acquah
61'
56'
Замена
Д. Мэтт
️️️️
F. Draper
56'
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
D. Johnson
54'
Желтая карточка
P. Farquharson
Желтая карточка
E. Acquah
44'
33'
Замена
J. Smith
️️️️
O. Evans
25'
Желтая карточка
Д. Дэниелс
ГОЛ! 1:0!
Б. Уитфилд
Пас отдал
N. Canavan
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
34
Бен Уитфилд
ЦП
4
Том Уайт
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
29
Paul Farman
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Уолсолл
26
David Okagbue
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
7
Том Ноулз
ПВ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
27
Luca Stephenson
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
28
R. Feely
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
24
Harry Williams
ЦП
16
Ronan Maher
ЦП
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
2-2-1-5
17
Честер
8
34
Уитфилд
4
Уайт
11
Ньюби
6
33
16
27
15
2-1-5
26
5
Дэниелс
7
Ноулз
15
34
39
8
14
27
27
27
27
8
16
16
8
11
Ньюби
28
28
11
Ньюби
33
9
9
33
34
Уитфилд
19
19
34
Уитфилд
13
1
1
13
6
24
24
6
39
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
39
34
9
Мэтт
9
Мэтт
34
Остались в запасе
Бэрроу
Уолсолл
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
16
Ronan Maher
ЦП
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Остались в запасе
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
16
Ronan Maher
ЦП
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Бэрроу - Уолсолл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
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Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
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2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
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