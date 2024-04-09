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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Крю Александра
Моркамб - Крю Александра: обзор матча 09 апреля 2024
Моркамб
09.04.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Крю Александра
70'
Э. Невитт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Крю Александра
Желтая карточка
Я. Сонго'о
90'
+5
89'
Красная карточка
L. Leigh
Замена
К. Смит
️️️️
F. Rawson
82'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
C. Brown
81'
78'
Замена
J. Tabiner
️️️️
M. Holicek
70'
ГОЛ! 0:1!
Э. Невитт
66'
Замена
А. Роу
️️️️
Ш. Трейси
Замена
J. Joshua Mckiernan
️️️️
J. Adams
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
8
Joe Adams
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
2
Joel Senior
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
5
Farrend Rawson
(К)
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
8
Lewis Leigh
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
29
Adam Fairclough
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
Крю Александра
29
Zak Down
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
25
Чарли Кирк
ЛВ
14
Чарли Финни
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
2-1-2-1-4
1
Майр
33
Тутонда
4
Бедо
24
Сонго'о
8
27
7
Эдвардс
2
5
20
11
3-2-2-1-2
1
Бут
5
Деметриу
4
2
Биллингтон
2
Куни
3
Адебизи
4
Остерфилд
17
10
Трейси
20
Невитт
8
5
17
Смит
17
Смит
5
20
19
Гарнер
19
Гарнер
20
8
28
28
8
10
Трейси
11
Роу
11
Роу
10
Трейси
17
11
11
17
Остались в запасе
Моркамб
Крю Александра
21
Adam Smith
ВР
29
Adam Fairclough
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
29
Zak Down
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
25
Чарли Кирк
ЛВ
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
29
Adam Fairclough
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
Остались в запасе
29
Zak Down
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
25
Чарли Кирк
ЛВ
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Моркамб - Крю Александра
1
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
9
Нарушения
8
7
Офсайды
1
0
Количество передач
431
304
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
68
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Информация о матче
Посещаемость:
3564
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Моркамб
Крю Александра
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
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