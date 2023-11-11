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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Хэрроджейт
Уолсолл - Хэрроджейт: обзор матча 11 ноября 2023
Уолсолл
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Хэрроджейт
84'
G. Thomson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Хэрроджейт
84'
ГОЛ! 0:1!
G. Thomson
Пас отдал
К. Рэмси
82'
Желтая карточка
J. Falkingham
Замена
R. Maher
️️️️
B. Comley
80'
76'
Замена
Л. Гибсон
️️️️
М. Фолдс
76'
Замена
G. Thomson
️️️️
M. Daly
Замена
D. Johnson
️️️️
Д. Джеймс-Тейлор
64'
52'
Желтая карточка
L. Sutton
Замена
Д. Фоулкс
️️️️
J. Riley
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
26
David Okagbue
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
7
Том Ноулз
ПВ
15
Liam Gordon
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Хэрроджейт
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
44
Josh Falkingham
(К)
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
3
Род МакДональд
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
16
Ronan Maher
ЦП
24
Taylor Allen
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
5
Rollin Menayese
ЦФ
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
14
Джереми Сиви
ПП
6
Warren Burrell
ЦФ
22
Стивен Дули
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
3-1-5
26
5
Дэниелс
6
МакЭнти
7
Ноулз
21
Хатчинсон
13
18
Джеймс-Тейлор
14
8
2-3-5
2
О'Коннор
14
Фолдс
2
Рэмси
10
17
12
Фоларин
3
МакДональд
18
44
14
7
12
Фоулкс
12
Фоулкс
7
14
16
16
14
18
Джеймс-Тейлор
39
39
18
Джеймс-Тейлор
14
Фолдс
30
Гибсон
30
Гибсон
14
Фолдс
10
7
7
10
Остались в запасе
Уолсолл
Хэрроджейт
1
Jackson Smith
ВР
42
Харви Гриффитс
ОП
24
Taylor Allen
ЦФ
5
Rollin Menayese
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
38
Lewis Thomas
ВР
14
Джереми Сиви
ПП
6
Warren Burrell
ЦФ
22
Стивен Дули
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
1
Jackson Smith
ВР
42
Харви Гриффитс
ОП
24
Taylor Allen
ЦФ
5
Rollin Menayese
ЦФ
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
14
Джереми Сиви
ПП
6
Warren Burrell
ЦФ
22
Стивен Дули
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Уолсолл - Хэрроджейт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
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