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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Крю Александра
Хэрроджейт - Крю Александра: обзор матча 28 октября 2023
Хэрроджейт
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Крю Александра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Крю Александра
Желтая карточка
Р. МакДональд
90'
+6
Желтая карточка
С. Фоларин
90'
+3
90'
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
Э. Невитт
75'
Замена
К. Томас
️️️️
J. Tabiner
Замена
С. Фоларин
️️️️
J. Falkingham
66'
Желтая карточка
L. Sutton
45'
39'
Замена
А. Роу
️️️️
C. Long
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
3
Род МакДональд
ЦФ
44
Josh Falkingham
(К)
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
6
Люк Оффорд
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
3
Рио Адебизи
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
11
Joel Tabiner
ЦП
10
Джо Уайт
АП
10
Шайлоу Трейси
ЦФ
5
Мики Деметриу
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
25
George Horbury
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
8
Dean Cornelius
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
8
Конор Томас
ЦФ
2-3-5
2
О'Коннор
14
Фолдс
2
Рэмси
17
10
44
14
59
7
3
МакДональд
4-1-1-4
1
Дэвис
6
3
Адебизи
4
6
Оффорд
11
10
Уайт
9
20
Невитт
5
Деметриу
10
Трейси
44
12
Фоларин
12
Фоларин
44
2
Куни
2
Куни
9
11
Роу
11
Роу
9
20
Невитт
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
20
Невитт
11
8
Томас
8
Томас
11
Остались в запасе
Хэрроджейт
Крю Александра
38
Lewis Thomas
ВР
25
George Horbury
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
8
Dean Cornelius
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
1
Том Бут
ВР
44
Чарли Колкетт
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
25
George Horbury
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
8
Dean Cornelius
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
44
Чарли Колкетт
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Хэрроджейт - Крю Александра
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Информация о матче
Главный судья:
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Хэрроджейт
Крю Александра
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
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