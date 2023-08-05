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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Уолсолл
Моркамб - Уолсолл: обзор матча 05 августа 2023
Моркамб
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Уолсолл
25'
А. Мейор
90+2'
F. Rawson
38'
D. Johnson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Уолсолл
Желтая карточка
J. Slew
90'
+11
90'
+5
Желтая карточка
D. Johnson
Желтая карточка
Д. Бедо
90'
+5
90'
+5
Замена
Д. Мэтт
️️️️
R. Stirk
Желтая карточка
F. Rawson
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
F. Rawson
90'
+2
Замена
J. Slew
️️️️
Т. Блоксхэм
90'
+2
Замена
J. Davenport
️️️️
J. Joshua Mckiernan
90'
+2
Замена
К. Смит
️️️️
M. Mellon
90'
+2
86'
Желтая карточка
И. Хатчинсон
67'
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
А. Оте
Желтая карточка
J. Joshua Mckiernan
48'
45'
+1
Желтая карточка
О. МакЭнти
Желтая карточка
Я. Сонго'о
39'
38'
ГОЛ! 1:1!
D. Johnson
Пас отдал
R. Stirk
37'
Желтая карточка
J. Riley
Желтая карточка
D. Love
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Мейор
Пас отдал
Э. Кинг
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
34
Эли Кинг
ЦП
28
Michael Mellon
ЦП
3
Адам Мейор
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
24
Янн Сонго'о
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
Уолсолл
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
8
Ryan Stirk
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
15
Арамид Оте
ЦФ
23
Chris Hussey
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Charlie Brown
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
1-2-5
31
Мур
4
Бедо
34
Кинг
28
14
Блоксхэм
2
28
24
Сонго'о
5
2-1-5
6
МакЭнти
5
Дэниелс
24
7
39
23
15
Оте
21
Хатчинсон
28
19
19
28
14
Блоксхэм
11
11
14
Блоксхэм
28
17
Смит
17
Смит
28
8
9
Мэтт
9
Мэтт
8
15
Оте
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
15
Оте
Остались в запасе
Моркамб
Уолсолл
21
Adam Smith
ВР
20
Charlie Brown
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
24
Taylor Allen
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
20
Charlie Brown
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
Остались в запасе
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
24
Taylor Allen
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Моркамб - Уолсолл
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
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2021.01.10 18:24
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2020.09.24 07:24
1
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
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2020.09.24 07:24
1
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