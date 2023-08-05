Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Мэнсфилд Таун
Крю Александра - Мэнсфилд Таун: обзор матча 05 августа 2023
Крю Александра
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Мэнсфилд Таун
32'
М. Деметриу
60'
Р. Адебизи
22'
D. Keillor-Dunn
26'
D. Keillor-Dunn
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Мэнсфилд Таун
90'
+4
Замена
J. Gale
️️️️
Р. Оутс
Желтая карточка
К. Томас
90'
87'
Желтая карточка
Л. Рид
Замена
M. Holicek
️️️️
Д. Пауэлл
81'
75'
Замена
H. Boateng
️️️️
S. Quinn
75'
Замена
G. Maris
️️️️
A. Lewis
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
Э. Невитт
70'
63'
Желтая карточка
S. Quinn
ГОЛ! 2:2!
Р. Адебизи
Пас отдал
Д. Пауэлл
60'
60'
Замена
Э. Флинт
️️️️
D. Keillor-Dunn
59'
Желтая карточка
A. Kilgour
58'
Красная карточка
C. MacDonald
58'
Желтая карточка
D. Keillor-Dunn
Желтая карточка
Л. Оффорд
37'
ГОЛ! 1:2!
М. Деметриу
32'
26'
ГОЛ! 0:2!
D. Keillor-Dunn
Пас отдал
S. Quinn
22'
ГОЛ! 0:1!
D. Keillor-Dunn
Пас отдал
Р. Оутс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
6
Люк Оффорд
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
3
Рио Адебизи
ЦЗ
11
Joel Tabiner
ЦП
5
Мики Деметриу
ЦФ
10
Шайлоу Трейси
ЦФ
8
Конор Томас
ЦФ
23
Джек Пауэлл
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Мэнсфилд Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
22
Каллум Джонсон
ПЗ
25
Луис Рид
ЦП
18
Рис Оутс
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
5
Alfie Kilgour
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
17
Matus Holicek
ЦП
19
Owen Lunt
ЦП
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
ЦЗ
18
Энтони Хартиган
ЦП
21
Hiram Boateng
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
3-1-5
1
Дэвис
6
Оффорд
4
3
Адебизи
11
8
Томас
9
20
Невитт
23
Пауэлл
10
Трейси
2-2-5
22
Джонсон
18
25
Рид
18
Оутс
50
12
5
6
16
23
Пауэлл
17
17
23
Пауэлл
20
Невитт
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
20
Невитт
50
44
Флинт
44
Флинт
50
16
21
21
16
18
10
10
18
18
Оутс
19
19
18
Оутс
Остались в запасе
Крю Александра
Мэнсфилд Таун
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
19
Owen Lunt
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
18
Энтони Хартиган
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
19
Owen Lunt
ЦП
Остались в запасе
18
Энтони Хартиган
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Крю Александра - Мэнсфилд Таун
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Новости команд
Все
Крю Александра
Мэнсфилд Таун
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+