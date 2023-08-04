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Расписание матчей
Азербайджан. Премьер-лига
Араз-Нахичевань - Туран Товуз
Араз-Нахичевань - Туран Товуз: обзор матча 04 августа 2023
Араз-Нахичевань
04.08.2023, пятница, 19:00
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Туран Товуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Араз-Нахичевань - Туран Товуз
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0
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Желтые карточки
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0
Матчи команд
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Сабах
- : -
28.11.2026
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Шафа
2 : 2
07.11.2026
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Араз-Нахичевань
2 : 2
31.10.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Сумгаит
2 : 1
16.10.2026
Араз-Нахичевань
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Туран Товуз
- : -
28.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шамахы
0 : 2
21.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Туран Товуз
3 : 2
30.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Имишли
1 : 0
18.10.2026
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