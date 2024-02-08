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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кечкемет - Дьошдьер
Кечкемет - Дьошдьер: обзор матча 08 февраля 2024
Кечкемет
08.02.2024, четверг, 22:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
2 : 1
Завершен
Дьошдьер
17'
К. Хорват
71'
К. Хорват
59'
Р. Пожег Ванкас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кечкемет - Дьошдьер
85'
Замена
А. Кампецис
️️️️
Р. Пожег Ванкас
Замена
Z. Derekas
️️️️
D. Zsótér
85'
75'
Замена
Э. Аколатсе
️️️️
D. Popadiuc
ГОЛ! 2:1!
К. Хорват
Пас отдал
К. Сюч
71'
68'
Замена
G. Jurek
️️️️
Пернамбуко
Замена
М. Месхи
️️️️
B. Banó-Szabó
66'
Замена
M. Leoni
️️️️
M. Zeke
66'
59'
ГОЛ! 1:1!
Р. Пожег Ванкас
Желтая карточка
D. Lukács
58'
Замена
К. Сюч
️️️️
M. Májer
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Хорват
Пас отдал
B. Banó-Szabó
17'
10'
Желтая карточка
D. Popadiuc
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
4
Alex Szabó
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
11
Кристофер Хорват
ЦП
16
Levente Vágó
(К)
ЦП
8
Bence Banó-Szabó
ЦП
27
Donát Zsótér
ЦФ
8
Dániel Lukács
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Дьошдьер
1
Bogdán Bánhegyi
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
98
Пернамбуко
ЛВ
25
Gergő Holdampf
(К)
ЦП
59
Doru Popadiuc
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
4
M. Lund
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Кечкемет
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
54
Olivér Nagy
ЦЗ
26
Корнель Сюч
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
20
Matheus Leoni
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
19
Zoltán Derekas
ЦП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
32
Balázs Tóth
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
7
István Csirmaz
ЦП
70
Milán Demeter
ЦП
74
Adam Szamosi
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
4-3-3
20
4
6
20
15
11
Хорват
16
8
9
8
27
2-2-2-4
1
72
13
Стефен
25
59
94
Пожег Ванкас
98
Пернамбуко
11
4
50
34
9
26
Сюч
26
Сюч
9
20
20
20
20
8
32
Месхи
32
Месхи
8
27
19
19
27
59
7
Аколатсе
7
Аколатсе
59
98
Пернамбуко
11
11
98
Пернамбуко
94
Пожег Ванкас
90
Кампецис
90
Кампецис
94
Пожег Ванкас
Остались в запасе
Кечкемет
Дьошдьер
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
54
Olivér Nagy
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
12
Artem Odintsov
ВР
32
Balázs Tóth
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
7
István Csirmaz
ЦП
70
Milán Demeter
ЦП
74
Adam Szamosi
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Остались в запасе
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
54
Olivér Nagy
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Остались в запасе
12
Artem Odintsov
ВР
32
Balázs Tóth
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
7
István Csirmaz
ЦП
70
Milán Demeter
ЦП
74
Adam Szamosi
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Главный тренер
Владимир Раденкович
Статистика матча Кечкемет - Дьошдьер
1
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
14
14
Офсайды
0
2
Количество передач
367
449
Сейвы
5
1
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
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1
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2025.05.28 18:24
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2024.07.05 10:50
1
«Локомотив» отдал Раконьяца в третью аренду
2024.07.02 23:23
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2024.04.10 23:11
1
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2025.07.04 21:09
1
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2025.05.28 18:24
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2024.07.05 10:50
1
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2024.07.02 23:23
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