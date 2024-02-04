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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Мезекевешд - Кечкемет
Мезекевешд - Кечкемет: обзор матча 04 февраля 2024
Мезекевешд
04.02.2024, воскресенье, 17:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
0 : 3
Завершен
Кечкемет
11'
D. Lukács
13'
D. Lukács
31'
A. Szabó
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мезекевешд - Кечкемет
Замена
M. Szolgai
️️️️
C. Gomis
84'
83'
Желтая карточка
L. Vágó
55'
Желтая карточка
B. Banó-Szabó
Замена
L. Hedlund
️️️️
G. Molnár
46'
Замена
L. Bőle
️️️️
J. Samperio
46'
Замена
Т. Шери
️️️️
B. Cseke
46'
46'
Замена
К. Сюч
️️️️
A. Szabó
Желтая карточка
B. Cseke
35'
31'
ГОЛ! 0:3!
A. Szabó
Пас отдал
К. Хорват
13'
ГОЛ! 0:2!
D. Lukács
Пас отдал
M. Májer
11'
ГОЛ! 0:1!
D. Lukács
Пас отдал
M. Májer
9'
Желтая карточка
A. Szabó
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мезекевешд
21
Róbert Pillár
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
72
Kevin Kállai
ЦП
77
Sándor Vajda
(К)
ЦП
94
Benjámin Cseke
ЦП
6
Давид Бабунски
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
78
Christian Gomis
ЦФ
16
Gábor Molnár
ЦФ
19
J. Samperio
ЦФ
9
Стефан Дражич
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
4
Alex Szabó
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
8
Bence Banó-Szabó
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
16
Levente Vágó
(К)
ЦП
9
Milán Májer
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
8
Dániel Lukács
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Мезекевешд
1
Адам Ковачик
ВР
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
2
Donát Szivacski
ЦЗ
24
Mate Szolgai
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
90
Szabolcs Szilágyi
ЦП
21
Lukács Bőle
ЦП
28
Lucas Hedlund
ЦФ
17
Andrej Lukić
ЦФ
24
Тамаш Шери
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
Кечкемет
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
26
Корнель Сюч
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
19
Zoltán Derekas
ЦП
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
70
Dávid Artner
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
2-4-5
21
4
Бериашвили
72
94
6
Бабунски
77
78
9
Дражич
19
16
1
4-3-3
20
15
6
20
4
8
11
Хорват
16
8
27
9
78
24
24
78
19
21
21
19
16
28
28
16
94
24
Шери
24
Шери
94
4
26
Сюч
26
Сюч
4
Остались в запасе
Мезекевешд
Кечкемет
1
Адам Ковачик
ВР
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
2
Donát Szivacski
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
90
Szabolcs Szilágyi
ЦП
17
Andrej Lukić
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
54
Olivér Nagy
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
19
Zoltán Derekas
ЦП
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
70
Dávid Artner
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Остались в запасе
1
Адам Ковачик
ВР
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
2
Donát Szivacski
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
90
Szabolcs Szilágyi
ЦП
17
Andrej Lukić
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
Остались в запасе
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
54
Olivér Nagy
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
19
Zoltán Derekas
ЦП
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
70
Dávid Artner
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Главный тренер
Иштван Сабо
Статистика матча Мезекевешд - Кечкемет
1
3
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
581
396
Сейвы
1
1
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Мезекевешд
1 : 1
17.05.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кишварда
4 : 2
12.05.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Мезекевешд
1 : 2
04.05.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Пакш
2 : 1
27.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Кечкемет
1 : 0
21.04.2024
Мезекевешд
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
Информация о матче
Посещаемость:
1950
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Мезекевешд
Кечкемет
Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от последней команды чемпионата Венгрии
2022.10.17 10:58
1
«Ференцварош» Черчесова проиграл последней команде чемпионата Венгрии
2022.10.17 08:40
«Ференцварош» Черчесова победил в третьем матче подряд
2022.03.19 08:27
2
Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от последней команды чемпионата Венгрии
2022.10.17 10:58
1
«Ференцварош» Черчесова проиграл последней команде чемпионата Венгрии
2022.10.17 08:40
«Ференцварош» Черчесова победил в третьем матче подряд
2022.03.19 08:27
2
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