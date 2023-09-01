Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Уйпешт - Кишварда
Уйпешт - Кишварда: обзор матча 01 сентября 2023
Уйпешт
01.09.2023, пятница, 21:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 17 тур
3 : 2
Завершен
Кишварда
27'
M. Ljujic
53'
P. Ambrose
81'
H. Mörschel
6'
Я. Месанович
72'
А. Йовичич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уйпешт - Кишварда
Желтая карточка
Л. Мак
90'
+14
90'
+5
Замена
K. Körmendi
️️️️
Я. Месанович
Замена
Л. Мак
️️️️
P. Ambrose
90'
Замена
B. Pauljević
️️️️
К. Шобот
90'
85'
Замена
K. Vida
️️️️
R. Makowski
ГОЛ! 3:2!
H. Mörschel
81'
Замена
M. Tajti
️️️️
M. Ljujic
75'
72'
ГОЛ! 2:2!
А. Йовичич
Желтая карточка
G. Ganea
70'
Замена
G. Ganea
️️️️
C. Fehér
69'
Замена
Т. Холл
️️️️
Т. Киш
69'
58'
Замена
N. Balogh
️️️️
M. Spasić
58'
Замена
Д. Камай
️️️️
J. Navrátil
ГОЛ! 2:1!
P. Ambrose
Пас отдал
Л. Кастрати
53'
46'
Замена
B. Melnyk
️️️️
L. Marcolini
Желтая карточка
P. Ambrose
42'
34'
Желтая карточка
Б. Этвеш
ГОЛ! 1:1!
M. Ljujic
Пас отдал
К. Шобот
27'
23'
Желтая карточка
Б. Ципетич
6'
ГОЛ! 0:1!
Я. Месанович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уйпешт
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Krisztián Tamás
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
29
Винсент Оново
ОП
8
Heinz Mörschel
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
4
Csanád Fehér
ЦФ
32
Peter Ambrose
ЦФ
88
Matija Ljujic
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Кишварда
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Александар Йовичич
ЦЗ
4
Бранимир Ципетич
ЦЗ
15
Imre Széles
ЦЗ
11
Lucas Marcolini
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
27
Miloš Spasić
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
9
R. Makowski
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Уйпешт
1
Джордже Николич
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
34
Тим Холл
ЦЗ
20
Лука Мак
ОП
18
Mátyás Tajti
ЦП
21
György Varga
ЦП
45
Стефан Евтоски
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
32
George Ganea
ЦФ
49
Branko Pauljević
ЦФ
57
Akos Toth
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
Кишварда
1
Marcell Kovács
ВР
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
42
Tibor Lippai
ЦЗ
10
Дритон Камай
ЛВ
14
Mario Ilievski
ЦП
14
Bogdan Melnyk
ЦП
70
Levente Szőr
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
10
K. Vida
ЦФ
17
Ádám Czékus
ЦФ
17
Norbert Balogh
ЦФ
3-1-1-2-4
62
Кастрати
6
22
29
Оново
8
7
Киш
27
Шобот
4
23
88
32
3-1-1-5
12
Петкович
3
Йовичич
4
Ципетич
15
11
23
Этвеш
4
9
20
27
Месанович
27
7
Киш
34
Холл
34
Холл
7
Киш
32
20
Мак
20
Мак
32
88
18
18
88
4
32
32
4
27
Шобот
49
49
27
Шобот
27
Месанович
18
18
27
Месанович
11
14
14
11
20
10
Камай
10
Камай
20
9
10
10
9
27
17
17
27
Остались в запасе
Уйпешт
Кишварда
1
Джордже Николич
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
21
György Varga
ЦП
45
Стефан Евтоски
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
57
Akos Toth
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
1
Marcell Kovács
ВР
42
Tibor Lippai
ЦЗ
14
Mario Ilievski
ЦП
70
Levente Szőr
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
17
Ádám Czékus
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
21
György Varga
ЦП
45
Стефан Евтоски
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
57
Akos Toth
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcell Kovács
ВР
42
Tibor Lippai
ЦЗ
14
Mario Ilievski
ЦП
70
Levente Szőr
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
17
Ádám Czékus
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Главный тренер
Габор Эрош
Статистика матча Уйпешт - Кишварда
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
- : -
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
1 : 1
18.10.2026
Ференцварош
Новости команд
Все
Уйпешт
Кишварда
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
«Ференцварош» Черчесова может в следующем туре стать чемпионом Венгрии
2023.05.01 22:15
Ласина Траоре стал игроком «Уйпешта»
2019.02.25 07:25
8
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
«Ференцварош» Черчесова может в следующем туре стать чемпионом Венгрии
2023.05.01 22:15
Ласина Траоре стал игроком «Уйпешта»
2019.02.25 07:25
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+