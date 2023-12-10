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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кишварда - Дьошдьер
Кишварда - Дьошдьер: обзор матча 10 декабря 2023
Кишварда
10.12.2023, воскресенье, 15:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
1 : 2
Завершен
Дьошдьер
90+4'
Д. Камай
41'
Р. Пожег Ванкас (П)
85'
Э. Аколатсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кишварда - Дьошдьер
ГОЛ! 1:2!
Д. Камай
Пас отдал
R. Makowski
90'
+4
90'
Желтая карточка
D. Gera
Желтая карточка
Д. Камай
90'
89'
Замена
D. Lukács
️️️️
Р. Пожег Ванкас
85'
ГОЛ! 0:2!
Э. Аколатсе
Замена
L. Marcolini
️️️️
Б. Этвеш
85'
Желтая карточка
А. Йовичич
84'
80'
Желтая карточка
А. Кампецис
76'
Замена
А. Кампецис
️️️️
B. Edomwonyi
76'
Замена
Á. Bényei
️️️️
В. Климович
76'
Замена
Э. Аколатсе
️️️️
Пернамбуко
57'
Желтая карточка
A. Vallejo
Замена
R. Makowski
️️️️
R. Stefan
46'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Пожег Ванкас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кишварда
12
Даниэль Петкович
ВР
44
Raúl Stefan
ЦЗ
3
Александар Йовичич
ЦЗ
4
Бранимир Ципетич
ЦЗ
15
Imre Széles
ЦЗ
10
Дритон Камай
ЛВ
8
Бобан Николов
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
17
Norbert Balogh
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
98
Пернамбуко
ЛВ
25
Gergő Holdampf
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Кишварда
33
Tamás Rubus
ЦЗ
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
42
Tibor Lippai
ЦЗ
11
Lucas Marcolini
ЦП
55
Nazar Ponomarenko
ЦП
14
Mario Ilievski
ЦП
10
K. Vida
ЦФ
9
R. Makowski
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Дьошдьер
30
Карло Сентич
ВР
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
70
Moussango Obounet
ЦП
22
Szilárd Bokros
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
8
Dániel Lukács
ЦФ
4-1-2-3
12
Петкович
44
4
Ципетич
15
3
Йовичич
8
Николов
10
Камай
23
Этвеш
20
2
17
3-1-2-4
12
3
3
Чорбаджийски
13
Стефен
25
94
Пожег Ванкас
98
Пернамбуко
11
17
Климович
50
34
23
Этвеш
11
11
23
Этвеш
14
14
44
9
9
44
98
Пернамбуко
7
Аколатсе
7
Аколатсе
98
Пернамбуко
17
Климович
20
20
17
Климович
34
90
Кампецис
90
Кампецис
34
94
Пожег Ванкас
8
8
94
Пожег Ванкас
Остались в запасе
Кишварда
Дьошдьер
33
Tamás Rubus
ЦЗ
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
42
Tibor Lippai
ЦЗ
55
Nazar Ponomarenko
ЦП
10
K. Vida
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
30
Карло Сентич
ВР
70
Moussango Obounet
ЦП
22
Szilárd Bokros
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
11
Gábor Jurek
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Остались в запасе
33
Tamás Rubus
ЦЗ
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
42
Tibor Lippai
ЦЗ
55
Nazar Ponomarenko
ЦП
10
K. Vida
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Остались в запасе
30
Карло Сентич
ВР
70
Moussango Obounet
ЦП
22
Szilárd Bokros
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
11
Gábor Jurek
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Главный тренер
Владимир Раденкович
Статистика матча Кишварда - Дьошдьер
2
3
Всего ударов по воротам
8
4
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
9
Офсайды
1
0
Количество передач
169
251
Сейвы
2
4
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
2
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
- : -
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
1 : 1
18.10.2026
Ференцварош
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
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2025.05.28 18:24
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2024.07.05 10:50
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