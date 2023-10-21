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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кишварда - Мезекевешд
Кишварда - Мезекевешд: обзор матча 21 октября 2023
Кишварда
21.10.2023, суббота, 13:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
2 : 1
Завершен
Мезекевешд
29'
Б. Ципетич (П)
41'
N. Balogh
22'
I. Széles (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кишварда - Мезекевешд
90'
Желтая карточка
A. Lukić
Замена
R. Stefan
️️️️
Б. Ципетич
90'
Желтая карточка
M. Ilievski
87'
87'
Желтая карточка
C. Gomis
85'
Замена
M. Brtan
️️️️
G. Nagy
85'
Замена
A. Nahirnij
️️️️
Т. Шери
Замена
Б. Николов
️️️️
Я. Месанович
76'
Замена
K. Körmendi
️️️️
E. Alic
75'
71'
Замена
R. Lehoczky
️️️️
B. Cseke
Замена
J. Navrátil
️️️️
N. Balogh
60'
Замена
M. Ilievski
️️️️
R. Makowski
60'
46'
Замена
A. Lukić
️️️️
И. Бериашвили
ГОЛ! 2:1!
N. Balogh
Пас отдал
Б. Этвеш
41'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Ципетич
29'
28'
Желтая карточка
И. Бериашвили
22'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
I. Széles
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кишварда
1
Marcell Kovács
ВР
4
Бранимир Ципетич
ЦЗ
42
Tibor Lippai
ЦЗ
15
Imre Széles
ЦЗ
10
Дритон Камай
ЛВ
14
Bogdan Melnyk
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
9
R. Makowski
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
17
Norbert Balogh
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Мезекевешд
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
21
Róbert Pillár
ЦЗ
77
Sándor Vajda
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
94
Benjámin Cseke
ЦП
72
Kevin Kállai
ЦП
9
Стефан Дражич
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
24
Тамаш Шери
ЦФ
78
Christian Gomis
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Кишварда
12
Даниэль Петкович
ВР
33
Tamás Rubus
ЦЗ
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
44
Raúl Stefan
ЦЗ
14
Mario Ilievski
ЦП
11
Lucas Marcolini
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
17
Ádám Czékus
ЦФ
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
10
K. Vida
ЦФ
Мезекевешд
99
Istvan Bence
ВР
1
Адам Ковачик
ВР
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
6
Balint Illes
ЦП
10
Roland Ugrai
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
17
Andrej Lukić
ЦФ
3-1-2-4
1
4
Ципетич
42
15
14
10
Камай
23
Этвеш
9
17
27
Месанович
2
2-4-5
4
Бериашвили
21
77
94
72
77
9
Дражич
1
78
24
Шери
7
Салаи
2
18
18
2
4
Ципетич
44
44
4
Ципетич
9
14
14
9
27
Месанович
8
Николов
8
Николов
27
Месанович
17
20
20
17
24
Шери
71
71
24
Шери
94
5
5
94
77
20
20
77
4
Бериашвили
17
17
4
Бериашвили
Остались в запасе
Кишварда
Мезекевешд
12
Даниэль Петкович
ВР
33
Tamás Rubus
ЦЗ
11
Lucas Marcolini
ЦП
17
Ádám Czékus
ЦФ
10
K. Vida
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
99
Istvan Bence
ВР
1
Адам Ковачик
ВР
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
6
Balint Illes
ЦП
10
Roland Ugrai
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
33
Tamás Rubus
ЦЗ
11
Lucas Marcolini
ЦП
17
Ádám Czékus
ЦФ
10
K. Vida
ЦФ
Остались в запасе
99
Istvan Bence
ВР
1
Адам Ковачик
ВР
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
6
Balint Illes
ЦП
10
Roland Ugrai
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Главный тренер
Аттила Пинтер
Статистика матча Кишварда - Мезекевешд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
- : -
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
1 : 1
18.10.2026
Ференцварош
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Мезекевешд
1 : 1
17.05.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кишварда
4 : 2
12.05.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Мезекевешд
1 : 2
04.05.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Пакш
2 : 1
27.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Кечкемет
1 : 0
21.04.2024
Мезекевешд
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Мезекевешд
Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от последней команды чемпионата Венгрии
2022.10.17 10:58
1
«Ференцварош» Черчесова проиграл последней команде чемпионата Венгрии
2022.10.17 08:40
«Ференцварош» Черчесова победил в третьем матче подряд
2022.03.19 08:27
2
Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от последней команды чемпионата Венгрии
2022.10.17 10:58
1
«Ференцварош» Черчесова проиграл последней команде чемпионата Венгрии
2022.10.17 08:40
«Ференцварош» Черчесова победил в третьем матче подряд
2022.03.19 08:27
2
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