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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Уйпешт - Кечкемет
Уйпешт - Кечкемет: обзор матча 21 октября 2023
Уйпешт
21.10.2023, суббота, 18:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
5 : 3
Завершен
Кечкемет
5'
К. Шобот
33'
K. Tamás
47'
M. Tajti
51'
В. Оново
52'
К. Шобот
57'
Г. Салаи
60'
С. Шуходовски
85'
L. Vágó
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уйпешт - Кечкемет
Желтая карточка
G. Varga
85'
85'
ГОЛ! 5:3!
L. Vágó
Замена
G. Varga
️️️️
К. Шобот
84'
Желтая карточка
В. Оново
82'
Замена
G. Ganea
️️️️
Т. Киш
76'
Замена
H. Mörschel
️️️️
P. Ambrose
76'
60'
ГОЛ! 5:2!
С. Шуходовски
Пас отдал
B. Kiss
57'
ГОЛ! 5:1!
Г. Салаи
Пас отдал
С. Шуходовски
ГОЛ! 5:0!
К. Шобот
Пас отдал
В. Оново
52'
ГОЛ! 4:0!
В. Оново
Пас отдал
B. Pauljević
51'
ГОЛ! 3:0!
M. Tajti
47'
46'
Замена
B. Kiss
️️️️
M. Májer
46'
Замена
К. Сюч
️️️️
М. Месхи
46'
Замена
К. Хорват
️️️️
D. Zsótér
ГОЛ! 2:0!
K. Tamás
Пас отдал
Л. Мак
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Шобот
Пас отдал
P. Ambrose
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уйпешт
15
Miloš Kosanović
ЦЗ
34
Тим Холл
ЦЗ
22
Krisztián Tamás
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
29
Винсент Оново
ОП
20
Лука Мак
ОП
18
Mátyás Tajti
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
49
Branko Pauljević
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
32
Peter Ambrose
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
4
Alex Szabó
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
20
Matheus Leoni
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
13
Сома Шуходовски
ЦП
16
Levente Vágó
ЦП
9
Milán Májer
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Уйпешт
1
Джордже Николич
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
26
Bálint Geiger
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
8
Heinz Mörschel
ЦП
21
György Varga
ЦП
27
Франклин Сасере
ЦФ
12
Оливер Юргенс
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
32
George Ganea
ЦФ
Кечкемет
24
Tamás Fadgyas
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
26
Корнель Сюч
ЦЗ
11
Кристофер Хорват
ЦП
10
Bence Kiss
ЦП
57
Otto John
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
3-2-1-2-3
15
34
Холл
22
29
Оново
20
Мак
18
7
Киш
27
Шобот
32
23
49
4-1-2-3
20
15
22
Салаи
20
4
32
Месхи
13
Шуходовски
16
29
27
9
32
8
8
32
27
Шобот
21
21
27
Шобот
7
Киш
32
32
7
Киш
32
Месхи
26
Сюч
26
Сюч
32
Месхи
27
11
Хорват
11
Хорват
27
9
10
10
9
Остались в запасе
Уйпешт
Кечкемет
1
Джордже Николич
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
26
Bálint Geiger
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
27
Франклин Сасере
ЦФ
12
Оливер Юргенс
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
24
Tamás Fadgyas
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
57
Otto John
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
26
Bálint Geiger
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
27
Франклин Сасере
ЦФ
12
Оливер Юргенс
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
Остались в запасе
24
Tamás Fadgyas
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
57
Otto John
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Главный тренер
Иштван Сабо
Статистика матча Уйпешт - Кечкемет
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
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